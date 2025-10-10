TP HCM đặt 31 camera AI phạt nguội ở đâu?
11 giờ 30 10/10/2025

TP HCM đặt 31 camera AI phạt nguội ở đâu?

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, khẩn cấp di dân; Chính thức xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng biến động; … là những tin tức hôm nay đáng chú ý.

Podcast cùng chuyên mục

Xem theo ngày
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên

08:02
Cảnh báo chiêu lừa tiền người nghỉ theo chế độ 178

Cảnh báo chiêu lừa tiền người nghỉ theo chế độ 178

06:58
Rùng mình với kế hoạch tinh vi của Lê Sỹ Tùng vụ thảm án ở Đồng Nai

Rùng mình với kế hoạch tinh vi của Lê Sỹ Tùng vụ thảm án ở Đồng Nai

06:58
Quảng Ngãi động đất mạnh, gây rung chấn nhiều nơi

Quảng Ngãi động đất mạnh, gây rung chấn nhiều nơi

08:11
Cảnh báo nóng từ vụ Hoàng Hường

Cảnh báo nóng từ vụ Hoàng Hường

06:37
Vụ 3 người bị sát hại ở Đồng Nai: Thông tin chính thức từ công an

Vụ 3 người bị sát hại ở Đồng Nai: Thông tin chính thức từ công an

06:42
Cơ hội nào để thị trường bảo hiểm nhân thọ tái định vị?

Cơ hội nào để thị trường bảo hiểm nhân thọ tái định vị?

06:27
Vụ 40 học sinh nhập viện: Diễn biến mới liên quan nữ phó hiệu trưởng

Vụ 40 học sinh nhập viện: Diễn biến mới liên quan nữ phó hiệu trưởng

06:42
Công an vào cuộc vụ bắt cóc ở xã Bom Bo

Công an vào cuộc vụ bắt cóc ở xã Bom Bo

06:23
Danh tính người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh vào mặt cháu bé 10 tuổi

Danh tính người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh vào mặt cháu bé 10 tuổi

07:12
Khai mạc kỳ họp HĐND có khối lượng công việc lớn nhất sau sáp nhập

Khai mạc kỳ họp HĐND có khối lượng công việc lớn nhất sau sáp nhập

08:23
Lời kể thẳng thắn của nhân viên về nữ hiệu phó bị cho là "ngăn học sinh đi cấp cứu"

Lời kể thẳng thắn của nhân viên về nữ hiệu phó bị cho là "ngăn học sinh đi cấp cứu"

08:25
Xem thêm

Giới trẻ

Bạn trẻ làm tủ sách miễn phí cho bệnh nhân, thả rùa con về biển
Giới trẻ

Bạn trẻ làm tủ sách miễn phí cho bệnh nhân, thả rùa con về biển

(NLĐO) - Vĩnh Khánh và Hà Chi có sáng kiến thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự cộng đồng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nghe podcast 04:04
Audio: “Năm thế giới số 1” - cơn sốt mới trên mạng xã hội

Audio: “Năm thế giới số 1” - cơn sốt mới trên mạng xã hội

00:00
The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi

The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi

05:59
Nghệ sĩ Thanh Bùi: Dạy con phát triển toàn diện

Nghệ sĩ Thanh Bùi: Dạy con phát triển toàn diện

06:47
Xem thêm

Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng

Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.

Nghe podcast 08:17
Thời gian chất lượng cho con

Thời gian chất lượng cho con

13:09
Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

12:44
Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

00:00
Xem thêm

Cầu vồng hạnh phúc

Tự hào khi là vợ người lính
Cầu vồng hạnh phúc

Tự hào khi là vợ người lính

(NLĐO) - Để người lính giữ vững tay súng nơi tiền tuyến thì trước hết, hậu phương của họ phải thật vững chắc.

Nghe podcast 13:29
Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

14:58
Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

12:19
Lộ Lộ: Yêu thương người, biết ơn đời

Lộ Lộ: Yêu thương người, biết ơn đời

26:10
Xem thêm

Sau giờ làm

Toàn cảnh vụ lùm xùm dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình
Sau giờ làm

Toàn cảnh vụ lùm xùm dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình

(NLĐO) - Năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Nghe podcast 09:05
Nụ cười khó hiểu của doanh nhân “triệu fan” Hoàng Hường khi bị bắt

Nụ cười khó hiểu của doanh nhân “triệu fan” Hoàng Hường khi bị bắt

09:23
Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc: Nỗi lo bữa ăn học đường

Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc: Nỗi lo bữa ăn học đường

05:30
Người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh buồn bã vì bị cướp điện thoại rồi qua đời

Người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh buồn bã vì bị cướp điện thoại rồi qua đời

05:44
Xem thêm

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Techcombank & Cenvi tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi, start up
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Techcombank & Cenvi tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi, start up

Techcombank tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp cho cá nhân có nhu cầu mở công ty hoặc hộ kinh doanh chuyển đổi với tổng giá trị lên đến 9 triệu đồng.

Nghe podcast 04:29
Ngành ngân hàng trong làn sóng "sinh lời tự động", đâu là sản phẩm tối ưu cho khách hàng?

Ngành ngân hàng trong làn sóng "sinh lời tự động", đâu là sản phẩm tối ưu cho khách hàng?

06:30
Techcombank tiếp tục được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 6 liên tiếp

Techcombank tiếp tục được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 6 liên tiếp

05:33
Tại sao xu hướng Sinh Lời Tự Động được người dùng Việt ưa chuộng?

Tại sao xu hướng Sinh Lời Tự Động được người dùng Việt ưa chuộng?

07:48
Xem thêm

Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả

Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.

Nghe podcast 05:50
Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

07:32
PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

05:48
Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

05:35
Xem thêm

Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.

Nghe podcast 06:27
Xem thêm

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRỤ SỞ CHÍNH

127 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TPHCM

Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376

Fax: 028-3930.4707

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động.

Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).