Thẻ đảng, thẻ nhà báo không được đi máy bay: Không thể đổ lỗi do đánh máy

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Vận tải, Vụ pháp chế kiểm điểm trách nhiệm trong quá trình soạn thảo thông tư 45 về chương trình an ninh hàng không trình Bộ trưởng ký có sai sót trong quy định giấy tờ làm thủ tục đi máy bay, báo cáo Bộ trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 17-11, Bộ trưởng Bộ GTVT ký thông tư 45 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 01/2016/TT-BGTVT về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không. Trong đó, nội dung quy định về giấy tờ tuỳ thân được sử dụng làm thủ tục lên máy bay nội địa đối với hành là người Việt Nam trên 14 tuổi chỉ loại bỏ duy nhất thẻ kiểm soát an ninh sân bay.

Tuy nhiên tại bản dự thảo hoàn chỉnh trình ký thông tư 45, các đơn vị tham mưu đã sơ suất loại ra khỏi danh sách giấy tờ tuỳ thân được sử dụng làm thủ tục lên máy bay 3 loại giấy tờ, gồm thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe.

Chỉ đến khi báo chí đưa tin, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT mới phát hiện sai sót. Bộ GTVT đang giao Cục Hàng không soạn thảo văn bản điều chỉnh lại thông tư 45 để ban hành kịp thời trước khi thông tư này có hiệu lực vào ngày 15-1-2018.

Tô Hà