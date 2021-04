Sáng 16-4, chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh An Giang và Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang đến thăm hỏi, trao quà cho soạn giả Hà Nam Quang (tên thật là Hà Thị Mỹ Dung, SN 1954; ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Minh Châu (SN 1943; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).



Soạn giả Hà Nam Quang hiện là hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và là hội viên Hội Liên hiệp Các Hội Văn hội nghệ thuật tỉnh An Giang. Bà từng đoạt nhiều giải thưởng trong tỉnh, khu vực ĐBSCL và trung ương.

Soạn giả Hà Nam Quang có nhiều bài vọng cổ hay viết về Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đang viết tuồng cải lương về Bác Tôn. Bà có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật sân khấu cải lương của khu vực và cả nước.

Tuy nhiên, hiện giờ hoàn cảnh của bà gặp nhiều khó khăn, bản thân không có chồng con và bệnh tiểu đường biến chứng phải tháo khớp chân.

Soạn giả Hà Nam Quang xúc động khi nhận được quà từ chương trình "Mai Vàng nhân ái" và mong muốn tiếp tục thực hiện hoài bão còn ấp ủ

Nghệ sĩ Dương Minh Châu hiện là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và là hội viên Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang. Ông đoạt nhiều giải thưởng trong tỉnh, khu vực và toàn quốc. Bản thân ông có nhiều đóng góp cho phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật của tỉnh và khu vực ĐBSCL.

Hiện nghệ sĩ Dương Minh Châu đang sống một mình trong khu chung cư cũ, ẩm thấp và đang bị bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính, hoàn cảnh rất khó khăn.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Minh Châu không cầm được nước mắt khi được chương trình "Mai Vàng nhân ái" tìm đến hỗ trợ trong lúc khó khăn

Thay mặt chương trình "Mai Vàng nhân ái", ông Trần Công Tuấn - Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL cùng đoàn đến tận nơi ở của nghệ sĩ Dương Minh Châu và tại giường bệnh của soạn giả Hà Nam Quang (đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang) để thăm hỏi, động viên và trao mỗi người 5 triệu đồng. Đồng thời, mong muốn các nghệ sĩ sớm bình phục sức khỏe để tiếp tục thực hiện những hoài bão còn ấp ủ cũng như đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp nghệ thuật trên quê hương Bác Tôn và cả nước trong thời gian tới.