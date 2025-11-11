Hé lộ tình tiết vụ người đàn ông "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

Dư luận xôn xao khi xuất hiện đoạn clip người đàn ông - được cho là Chủ tịch hội đồng một trường ở Ninh Bình - “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.