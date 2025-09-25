MV mới của Ưng Hoàng Phúc bị nghi “cài cắm” quảng cáo cá độ, dư luận dậy sóng
Nhiều khán giả phát hiện MV của Ưng Hoàng Phúc có chi tiết liên quan đến website cá độ. Trước sức ép dư luận, cơ quan công an đã mời nam ca sĩ lên làm việc.
Podcast cùng chuyên mục
SỢ YÊU!
Diễn biến mới vụ anh rể phá vườn cây để "đòi quan hệ với em vợ"
Nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho vào bao vải phi tang; Bão Ragasa mạnh thêm, giật cấp siêu bão; Giá vàng tăng trở lại… là những tin tức đáng chú ý
The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi
The Coffee House bị tố “đuổi khéo” khách ngồi lâu bằng cách bịt ổ điện. Mạng xã hội dậy sóng với loạt tranh cãi xoay quanh động thái này.
NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.
Tự hào khi là vợ người lính
(NLĐO) - Để người lính giữ vững tay súng nơi tiền tuyến thì trước hết, hậu phương của họ phải thật vững chắc.
Phân bón Đầu Trâu - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam
Sản phẩm Phân bón Đầu Trâu của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục được vinh danh là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024.
Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.
Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.