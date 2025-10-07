Rùng mình với kế hoạch tinh vi của Lê Sỹ Tùng vụ thảm án ở Đồng Nai
Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải Pickleball, bí thư xã nói gì?; Công bố nguyên nhân khiến 40 học sinh ngộ độc phải nhập viện…
Bạn trẻ làm tủ sách miễn phí cho bệnh nhân, thả rùa con về biển
(NLĐO) - Vĩnh Khánh và Hà Chi có sáng kiến thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự cộng đồng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.
Tự hào khi là vợ người lính
(NLĐO) - Để người lính giữ vững tay súng nơi tiền tuyến thì trước hết, hậu phương của họ phải thật vững chắc.
Nụ cười khó hiểu của doanh nhân “triệu fan” Hoàng Hường khi bị bắt
Từ một “nữ hoàng livestream” với hàng triệu người hâm mộ, Hoàng Hường đã bị khởi tố vì tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Techcombank tiếp tục được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 6 liên tiếp
Tâm điểm hôm nay là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank, vừa gặt hái một loạt thành công vang dội trên đấu trường quốc tế!
Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.
Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.