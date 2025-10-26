Rõ hiện tượng nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá đang lan truyền trên mạng xã hội
Giá vàng ngày càng khó đoán; cây trầm hương 55kg được đấu giá 900 triệu đồng; xả súng tại tiệc đêm ở Mỹ… là những tin tức đáng chú ý hôm nay
Podcast cùng chuyên mục
Từ chàng trai ở ấp nghèo đến sứ giả lan tỏa tri thức
Nhiều người chọn đi xa để khẳng định giá trị cá nhân, còn Trần Giang lại khao khát đi muôn phương để hiểu rõ hơn nơi mình thuộc về và bồi đắp tinh thần phụng sự
NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.
Bữa cơm muộn
(NLĐO) - Bữa cơm tối của gia đình tôi không chỉ là bữa ăn mà là khoảnh khắc sum vầy, là nơi cha mẹ rủ rỉ tâm tình...
Toàn cảnh vụ lùm xùm dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình
(NLĐO) - Năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.
Khách hàng Techcombank có thêm nhiều ưu đãi chỉ từ 1 điểm tích lũy U-Point
Chỉ với 1 điểm thưởng U-Point, khách hàng có thể nhận “flash deal” từ các thương hiệu nổi tiếng, chia sẻ cùng người thân những đặc quyền ý nghĩa.
Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.
Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.