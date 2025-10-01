Audio: “Năm thế giới số 1” - cơn sốt mới trên mạng xã hội

Khái niệm “năm gieo hạt” được lan truyền từ các cộng đồng nghiên cứu chiêm tinh phương Tây và gắn liền với quan niệm về chu kỳ 9 năm của thần số học.

Theo đó, năm thế giới số 1 được xem là khởi đầu của một vòng lặp mới, còn gọi là “năm gieo hạt”. Người ta tin rằng những gì mà họ khởi động, định hình và nỗ lực trong năm này sẽ có ảnh hưởng lớn đến suốt 8 năm tiếp theo.

Con số của năm được tính bằng cách cộng tổng các chữ số của năm dương lịch và rút gọn về một chữ số. Ví dụ, năm 2026 có tổng là 2+0+2+6 bằng 10, rút gọn thành 1. Do đó, 2026 là năm thế giới số 1. Theo cách tính của thần số học, chu kỳ này sẽ khởi động từ ngày 1-10-2025 và kéo dài đến hết ngày 30-9-2026.

Giới trẻ Việt Nam - vốn đã quen thuộc với các xu hướng như “năm mới theo cung hoàng đạo” hay “tuần trăng khởi động” - tỏ ra rất háo hức trước thông tin khởi động năm thế giới số 1.

Sự lan tỏa của trào lưu này còn phản ánh nhu cầu tìm kiếm động lực mới trong bối cảnh nhiều người trẻ đang đối mặt với áp lực và mong muốn làm mới chính mình. Nhiều người xem đây là thời điểm "vàng" để bắt đầu học một kỹ năng mới như ngoại ngữ, quyết định tiết kiệm một khoản tiền đều đặn mỗi tháng, hay khởi động một dự án cá nhân đã ấp ủ từ lâu. Thậm chí, nhiều người cho rằng việc bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, như điều chỉnh thói quen sinh hoạt, tập thể dục thường xuyên... cũng chính là những hạt giống tốt đang được gieo trồng.

5 việc cần làm trong năm thế giới số 1 để bứt phá Xác định tầm nhìn và bản sắc Khởi đầu luôn cần một nền tảng rõ ràng. Trước khi hành động, mỗi người cần hiểu rõ thế mạnh của bản thân, hình ảnh muốn xây dựng và mục tiêu dài hạn. Việc viết ra những mong muốn sẽ giúp bạn có kim chỉ nam cho hành trình phía trước. Lập kế hoạch theo từng bước nhỏ Số 1 gắn liền với sự khởi đầu, nhưng không có nghĩa phải chạy quá nhanh. Một nền móng vững chắc sẽ đảm bảo sự bền lâu. Vì vậy, hãy chia nhỏ ước mơ thành từng mục tiêu cụ thể, kiên trì hoàn thành từng cột mốc để đi xa hơn. Hành động chậm rãi, tránh nóng vội Áp lực từ năng lượng mới dễ khiến nhiều người muốn bùng nổ ngay. Tuy nhiên, sự vội vàng có thể dẫn đến bỏ dở giữa chừng. Thay vì dồn sức một lần, hãy tập trung vào từng việc nhỏ, chắc chắn hoàn thành rồi mới bước tiếp. Tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ Không ai có thể đi một mình trên chặng đường mới. Việc tham gia cộng đồng, gặp gỡ những người cùng chí hướng sẽ giúp bạn học hỏi thêm kinh nghiệm và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần Sức khỏe là nền tảng của mọi thành công. Ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý và cân bằng giữa công việc - giải trí sẽ giúp bạn duy trì năng lượng.



