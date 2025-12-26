Năm 2025 có thể xem là một trong những năm bản lề đặc biệt của đời sống văn hóa - văn nghệ Việt Nam. Không chỉ là năm của những ngày lễ trọng đại gắn với lịch sử dân tộc (A50, A80), mà còn là năm đánh dấu sự chuyển động rõ nét của tư duy quản lý văn hóa, cách tiếp cận di sản, và chiến lược phát triển công nghiệp sáng tạo theo chuẩn mực quốc tế.

Năm sự kiện tiêu biểu dưới đây đã tạo nên diện mạo nổi bật của đời sống văn hóa Việt Nam trong năm 2025.

Trong bức tranh ấy, Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động tiếp tục được nhìn nhận như một mô hình thiết chế văn hóa xã hội hóa hiệu quả, góp phần thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn - một trụ cột quan trọng của công nghiệp văn hóa tại TP HCM.

Ngày 18-9-2025, Thủ tướng tặng Bằng khen cho Báo Người Lao Động vì thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Giải Mai Vàng, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa tại TP HCM.

Với danh hiệu này, TP HCM đã nối tiếp hành trình sáng tạo của Việt Nam trên bản đồ UNESCO, sau Hà Nội (Thiết kế), Hội An (Thủ công và nghệ thuật dân gian) và Đà Lạt (Âm nhạc) - tạo nên một mạng lưới sáng tạo đa dạng, mang bản sắc riêng.

A50 - 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Diễn ra tối 29-4-2025 trước Hội trường Thống Nhất (TP HCM), chương trình nghệ thuật A50 đã trở thành một không gian ký ức cộng đồng giàu xúc cảm. Với các chủ đề như "Đất nước trọn niềm vui", "Mùa xuân thống nhất", "50 năm - Mùa xuân đất nước", chương trình tái hiện lịch sử bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca múa nhạc, kịch, phóng sự tài liệu và ngôn ngữ sân khấu đương đại.

A80 - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Tối 1-9-2025, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình A80 đã xác lập chuẩn mực mới cho chương trình nghệ thuật quốc gia. Quy tụ gần 3.000 nghệ sĩ, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, chương trình được cấu trúc thành ba chương rõ nét, kết nối lịch sử - hiện tại - tương lai.

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàng đầu (NSND Thanh Lam, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, Trọng Tấn…) cùng các đơn vị nghệ thuật lớn đã tạo nên khoảnh khắc đồng cảm cộng đồng mạnh mẽ, nơi nghệ thuật trở thành sợi dây kết nối ký ức lịch sử với khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sự trưởng thành của đội ngũ làm phim trong việc cân bằng giữa nghệ thuật và thị trường; Niềm tin ngày càng lớn của khán giả đối với phim Việt. Những thành công này cho thấy điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và tăng tốc.

Không chỉ là chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch, Huế 2025 còn mang ý nghĩa của ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế thông qua một cố đô giàu chiều sâu lịch sử nhưng đang chuyển mình bằng ngôn ngữ đương đại.

Năm sự kiện tiêu biểu của năm 2025 cho thấy một điểm chung: văn hóa Việt Nam đang dịch chuyển từ "bảo tồn - trình diễn" sang "sáng tạo - kết nối - phát triển bền vững".

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bản lề của thể thao Việt Nam khi vừa triển khai chiến lược phát triển dài hạn, vừa trải qua những biến động lớn về tổ chức, quản lý và cạnh tranh quốc tế. Bên cạnh các thành tích nổi bật, năm qua cũng để lại không ít vấn đề buộc ngành thể thao phải nhìn lại chính mình.