Sau Ngày Thống nhất đất nước năm 1975, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số, ngày 12-1-1976, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập "Trường vừa học vừa làm". Qua nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2025, trường mang tên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT N'Trang Lơng như hiện nay.

Được thành lập trong bối cảnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, Trường PTDTNT THPT N'Trang Lơng mang trên mình sứ mệnh đặc biệt: Đào tạo nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Thầy Bùi Xuân Lễ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT N'Trang Lơng, cho biết:

100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 42,2% trên chuẩn, hàng chục giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Suốt 50 năm qua, Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng bền bỉ thực hiện sứ mệnh đào tạo học sinh dân tộc thiểu số

Theo thầy Bùi Xuân Lễ, phát huy truyền thống 50 năm, Trường PTDTNT THPT N'Trang Lơng tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, phát triển toàn diện cho học sinh cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và kỹ năng sống. Nhà trường hướng tới khơi dậy năng lực cá nhân, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh.

Tại đây, các giá trị văn hóa bản địa Tây Nguyên hòa quyện cùng sắc thái văn hóa các vùng miền và văn hóa dân tộc Kinh, hình thành môi trường học đường đa bản sắc. Không chỉ thể hiện qua trang phục truyền thống rực rỡ trong các dịp lễ, nhà trường còn duy trì nhiều hoạt động thiết thực như câu lạc bộ cồng chiêng, thi trình diễn trang phục, hát dân ca, trò chơi dân gian… Qua đó, học sinh vừa gìn giữ bản sắc riêng, vừa tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.

Học sinh Trường PTDTNT THPT N'Trang Lơng được hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước nhằm hỗ trợ toàn diện trong học tập và sinh hoạt. Các em được miễn học phí, cấp sách giáo khoa và tài liệu học tập, ở tại ký túc xá, hỗ trợ tiền ăn hằng tháng.

Bên cạnh đó, học sinh còn được hưởng học bổng chính sách, bảo hiểm y tế miễn phí và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Ngoài việc học tập, các em được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, cũng như rèn luyện kỹ năng sống, giúp phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn nhân cách.

Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, phát triển toàn diện cho học sinh cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và kỹ năng sống.

Cô Trương Thị Mai, nguyên giáo viên Trường PTDTNT THPT N'Trang Lơng, cho biết học sinh của trường đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, vì vậy nơi đây không chỉ là môi trường truyền đạt kiến thức mà còn là mái nhà chung của nhiều thế hệ.

Theo cô Mai, điều khiến cô tự hào không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn ở sự trưởng thành về nhân cách, ý chí vượt khó của học sinh. Dù đã nghỉ hưu hơn 10 năm, cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ nhiều thế hệ học trò. "Những tin nhắn hỏi thăm giản dị, những cuộc gọi bất ngờ hay những lần các em ghé thăm khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp", cô Mai chia sẻ.

Em H'Thảo Chi Bkrông (học sinh lớp 11A1, Trường PTDTNT THPT N'Trang Lơng) xúc động chia sẻ: là những học sinh lớn lên từ nương rẫy, từ âm vang cồng chiêng của buôn làng, ngày đầu bước qua cánh cổng trường, em mang theo nhiều bỡ ngỡ và nỗi nhớ nhà. Tuy nhiên, chính mái trường ấy đã trở thành "ngôi nhà thứ hai", chở che và nâng đỡ các em trong hành trình trưởng thành. Theo H'Thảo Chi Bkrông, để học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện học tập trong môi trường khang trang như hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo. Những chính sách nhân văn đã mở ra cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

"Em làm sao quên được những đêm Tây Nguyên trở gió, bước chân thầy cô vẫn âm thầm đi tuần quanh khu ký túc xá. Làm sao quên bàn tay cô dịu dàng xoa đầu, nấu bát cháo hành khi em đau ốm. Thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy em kỹ năng sống, biết yêu thương, đùm bọc nhau như anh em một nhà. Em sẽ tiếp tục học tập thật tốt để trở thành một cô giáo, tiếp tục hành trình gieo chữ nơi buôn làng xa xôi" – H'Thảo Chi Bkrông chia sẻ.

Một buổi khen thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc

Trở về trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (cựu học sinh của trường), không giấu được xúc động. Ông cho biết chính mái trường mang tên anh hùng dân tộc N'Trang Lơng – một biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên – đã hun đúc trong ông ý chí vươn lên. Những năm tháng học tập nơi đây đã góp phần định hình nhân cách, nuôi dưỡng lý tưởng sống và khát vọng cống hiến.

Nhìn lại hành trình phát triển của nhà trường, ông bày tỏ niềm tự hào trước những đóng góp của các thế hệ thầy cô, học sinh.

Trong 10 năm qua, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng đạt 100%, tỉ lệ trúng tuyển đại học trên 90%.