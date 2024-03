Án mạng đau lòng từ việc chồng cũ nghe điện thoại của vợ

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra từ việc chồng cũ nghe điện thoại của vợ, ngày 22-3, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Phát (SN 1996; ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nguyễn Văn Phát tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 9-3, Phạm Hồng Sáng (SN 1980; ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) gọi điện thoại cho bà Võ Thị Bước C. (SN 1985, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước).

Khi đó, chồng cũ của bà C. là ông Phạm Văn H. (SN 1977; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nghe máy. Do đó, ông C. và Sáng xảy ra cự cãi, thách thức lẫn nhau.

Sau đó, Sáng gọi điện thoại cho 4 người khác, trong đó có Phát, đến gặp ông H. để giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, Sáng và ông H. tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau. Lúc này, ông Võ Văn B. (cha ruột của bà C.) dùng vỏ chai bia đánh một người trong nhóm của Sáng.

Thấy vậy, Phát xô ông B. ngã xuống đường. Ông B. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Gây ra án mạng chết người, Phát bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó.