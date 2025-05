Audio AI: Thông tin mới nhất đến sáng 8-5 vụ "lòng xe điếu"

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết sở đã đề nghị UBND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin, hình ảnh đoạn clip thể hiện một quán ăn trên địa bàn quận quảng cáo có bộ lòng xe điếu dài 40 m.

Trước đó, chiều 7-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, thông tin các đội quản lý an toàn thực phẩm đã vào cuộc kiểm tra vụ "lòng xe điếu" để bảo đảm an toàn sức khỏe người dân.

Sơ bộ, đội 6 đã kiểm tra quán L.C ở quận Tân Bình chuyên kinh doanh lòng xe điếu và đã lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm. Các đội khác cũng rà soát trên địa bàn và sẽ thực hiện kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả chung.

Cũng theo bà Lan, sở đã theo dõi các quảng cáo về món này trên mạng, thu thập thông tin để kiểm tra chính thức.

Dù nguồn gốc mập mờ nhưng lòng xe điếu lại được bán với giá rất cao và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Người dân nếu phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh hay kho chứa lòng xe điếu, nội tạng động vật hay thực phẩm không bảo đảm an toàn, có thể gọi vào đường dây nóng: 028.39301714.