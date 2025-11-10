Audio: Những tình tiết đáng chú ý vụ người đàn ông "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

Trưa 10-11, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết sở đã vào cuộc xác minh và làm rõ nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc được cho là xảy ra tại Trường THPT T.H.T. (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Theo vị lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp. "Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục" - đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin.

Cũng theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, người đàn ông trong clip là Chủ tịch hội đồng Trường THPT T.H.T.. Đây là trường tư thục, chủ tịch hội đồng trường do Hội đồng quản trị bầu.

"Qua báo cáo, những người phụ nữ trong clip không phải giáo viên trong trường. Còn đúng hay không phải chờ cơ quan chức năng xác minh lại, vì hình ảnh đó không nhìn rõ mặt" - lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình cho hay.



