VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

Audio: Những tình tiết đáng chú ý vụ người đàn ông "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

Vệ Loan -

(NLĐO) - Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc là chủ tịch hội đồng một trường ở Ninh Bình. Bản tin được hỗ trợ bởi Kiki AI.

Video liên quan

Sở GD-ĐT Ninh Bình vào cuộc vụ clip lãnh đạo trường THPT "thân mật" với nhiều phụ nữ

Sở GD-ĐT Ninh Bình vào cuộc vụ clip lãnh đạo trường THPT "thân mật" với nhiều phụ nữ

Thời sự 10/11/2025
Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì?

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì?

Thời sự 10/11/2025
Thông tin mới vụ người đàn ông có clip "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

Thông tin mới vụ người đàn ông có clip "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

Thời sự 10/11/2025
Vụ "thầy giáo rủ nữ sinh vào khách sạn uống rượu": Chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Vụ "thầy giáo rủ nữ sinh vào khách sạn uống rượu": Chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Giáo dục 07/11/2025

Trưa 10-11, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết sở đã vào cuộc xác minh và làm rõ nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc được cho là xảy ra tại Trường THPT T.H.T. (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Theo vị lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp. "Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục" - đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin.

Cũng theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, người đàn ông trong clip là Chủ tịch hội đồng Trường THPT T.H.T.. Đây là trường tư thục, chủ tịch hội đồng trường do Hội đồng quản trị bầu.

"Qua báo cáo, những người phụ nữ trong clip không phải giáo viên trong trường. Còn đúng hay không phải chờ cơ quan chức năng xác minh lại, vì hình ảnh đó không nhìn rõ mặt" - lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình cho hay.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo