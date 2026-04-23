Audio: Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk nói lý do khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ nam sinh tử vong

Vệ Loan - Kim Ngân - Cao Nguyên - Gemini -

(NLĐO) - Cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm CSGT Krông Búk) bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo về vụ việc dư luận quan tâm

9 giờ 30 phút sáng nay (23-4), Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin một số nội dung, vụ việc báo chí và dư luận quan tâm.

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15-4 tại Km 198+200, Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15-4-2026, ông Nguyễn Quang Hoàng, khi đó là cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn xã Pơng Drang và xã Cư Pơng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Hoàng phát hiện em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng) điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, em Q. không làm chủ được tay lái, lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ cảnh sát giao thông, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường. Sau đó, em Q. tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có dấu hiệu cấu thành tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội danh nêu trên.

