Ba "cụ cây" hơn 500 năm tuổi nhiều người ôm không xuể ở Pù Luông

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là khu bảo tồn đa dạng ở Thanh Hóa, trong đó có 3 "cụ cây" chò xanh có tuổi đời hơn 500 năm tuổi được công nhận là "Cây di sản Việt Nam"

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học bậc nhất tại Thanh Hóa. Không chỉ là điểm đến thu hút đông khách du lịch, Pù Luông còn là nơi có hệ sinh thái đa dạng, với hệ thống động thực vật phong phú.

Một góc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông ở Thanh Hóa, nơi có 3 "cụ cây" chò xanh hàng trăm năm tuổi

Trong đó, hệ thống cây chò xanh "khổng lồ" giữa rừng già có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, có giá trị lớn về nguồn gen đã được công nhận là "Cây di sản Việt Nam".

Ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết hệ thống 3 cây chò xanh (tên khoa học là Terminalia myriocarpa Henrila), mọc tự nhiên tại khu vực Mường Mu (lô 20, 24, 26 - khoảnh 3 - tiểu khu 53) nằm trong phân khu phục hồi sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc địa giới hành chính của thôn Tân Phúc (xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa cũ, nay là xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa.

Một trong những cây chò xanh được công nhận là "Cây di sản Việt Nam"

Đây là những cây chò xanh mọc tự nhiên, được đánh giá có tuổi đời từ 400 đến hơn 500 năm tuổi

Ba "cụ cây" chò xanh này có đường kính D1.3c = 3,03 - 3,34 m; chiều cao từ 40-45 m, có độ tuổi được xác định từ trên 400 tuổi đến hơn 500 năm tuổi.

Năm 2022, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có quyết định công nhận quần thể 3 cây chò xanh là "Cây di sản Việt Nam".

Cây có đường kính gốc rất lớn, nhiều người ôm không xuể

Theo ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, hệ động thực vật tại Pù Luông đang còn rất phong phú, đa dạng

Pù Luông hiện đang còn rất nhiều cánh rừng nguyên sinh, với những cây gỗ lớn, có giá trị về nguồn gen, cảnh quan thiên nhiên

Nhờ gìn giữ được hệ sinh thái xanh mà du lịch cộng đồng tại Pù Luông trong những năm gần đây là điểm đến hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế

Theo ông Phương, việc công nhận quần thể 3 cây chò xanh là "Cây di sản Việt Nam" góp phần phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn gen thực vật quý hiếm, tôn vinh giá trị nhân văn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, đồng thời góp phần xây dựng ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương, từ đó tạo nên giá trị xanh, khai thác du lịch cộng đồng bền vững cho người dân bản địa.

Tuấn Minh