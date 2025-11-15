VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Bản tin sáng 15-11: Bão số 13 gây thiệt hại nặng, Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai 10 tỉ đồng

Báo Người Lao Động -

(NLĐO) - Bão số 13 gây thiệt hại nặng, Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai 10 tỉ đồng; Hàng ngàn con giun đất trồi lên vỉa hè Quảng Ngãi...

Video liên quan

Bản tin sáng 11-11: Bão số 14 Phượng Hoàng đột ngột đổi hướng di chuyển trên Biển Đông

Bản tin sáng 11-11: Bão số 14 Phượng Hoàng đột ngột đổi hướng di chuyển trên Biển Đông

Video 11/11/2025
Bản tin sáng 12-11: Miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi dưới 13 độ C

Bản tin sáng 12-11: Miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi dưới 13 độ C

Video 12/11/2025
Bản tin sáng 13-11: Thót tim cảnh cứu 8 ngư dân trong sóng dữ tại biển Nhật Lệ

Bản tin sáng 13-11: Thót tim cảnh cứu 8 ngư dân trong sóng dữ tại biển Nhật Lệ

Video 13/11/2025
Công an thu giữ gì khi khám xét biệt phủ của bà chủ Mailisa?

Công an thu giữ gì khi khám xét biệt phủ của bà chủ Mailisa?

Video 14/11/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo