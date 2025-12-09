VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Bản tin sáng 9-12: Thực hư thông tin MC Quyền Linh bị bắt

Báo Người Lao Động -

Áp thấp tan dần, giật mình với dự báo về bão ở Biển Đông tháng 12; TPHCM thống nhất giới thiệu 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI...

Video liên quan

Miền Trung chìm trong mưa lũ: Sạt lở và ngập lụt ở nhiều địa phương

Miền Trung chìm trong mưa lũ: Sạt lở và ngập lụt ở nhiều địa phương

Video 05/12/2025
Bản tin sáng 6-12: Nội tình vụ chê "30 ngàn thì khỏi" ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Bản tin sáng 6-12: Nội tình vụ chê "30 ngàn thì khỏi" ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Video 06/12/2025
Bản tin sáng 7-12: Áp thấp nhiệt đới lại sắp vào biển Đông

Bản tin sáng 7-12: Áp thấp nhiệt đới lại sắp vào biển Đông

Video 07/12/2025
Bản tin sáng 8-12: Biển Đông trong cơn mưa gió dữ dội của áp thấp nhiệt đới

Bản tin sáng 8-12: Biển Đông trong cơn mưa gió dữ dội của áp thấp nhiệt đới

Video 08/12/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo