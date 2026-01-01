- Tôi rất hạnh phúc, trong một năm có rất nhiều dự án điện ảnh hay và tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, nhưng vai Thương trong "Cục vàng của ngoại" vẫn nhận được nhiều tình yêu thương đến vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi vào tốp 5 vòng bầu chọn của Giải Mai Vàng. Điều này là một nguồn động lực rất lớn để tôi tiếp tục vững tin và bước tiếp trên hành trình quay trở lại với điện ảnh của mình sau hai năm vắng bóng.

- Cơ duyên rất bất ngờ! Một buổi chiều, đạo diễn Khương Ngọc gọi điện cho tôi và chia sẻ rằng anh có một dự án mới sau "Chị dâu" và mong muốn tôi tham gia với ê-kíp cũ từ diễn viên cho đến những con người đã góp phần làm nên thành công của "Chị dâu".

Tôi chưa từng có cơ hội làm việc với anh Khương Ngọc trước đây nhưng luôn ngưỡng mộ đạo diễn này vì tư duy làm phim mới lạ, độc đáo. Tôi vui và xúc động hơn nữa là dù nhiều năm không tham gia quá nhiều dự án điện ảnh, anh vẫn nhớ đến và cảm thấy tôi rất phù hợp với nhân vật Thương. Anh đã tin tưởng mời tôi trực tiếp vào vai này mà không cần qua casting

Anh cũng chia sẻ thêm rằng tôi chính là sự lựa chọn đầu tiên cho vai diễn này. Nếu như tôi không nhận lời, anh thậm chí còn chưa nghĩ đến phương án thứ hai hay một diễn viên nào khác cho nhân vật đó.

- Được làm việc cùng đạo diễn Khương Ngọc và các diễn viên gạo cội thật sự là một niềm vui rất lớn. Vì tôi tin rằng, không phải ngẫu nhiên mà mình được chọn vào một dự án quy tụ toàn những gương mặt dày dặn kinh nghiệm và thực lực như vậy. Điều đó cho tôi cảm giác rằng bản thân mình có những yếu tố phù hợp với vai diễn.

- Trước khi bước vào trường quay với nhân vật Thương, tôi gần như đã phải sống cùng nhân vật này từ trong suy nghĩ cho đến lối sống của mình từ rất lâu trước đó. Đây là một yêu cầu trực tiếp từ đạo diễn Khương Ngọc. Anh muốn tôi phải là Thương trước khi bước vào trường quay.

Để chuẩn bị cho điều đó, đạo diễn Khương Ngọc đã dành rất nhiều thời gian phân tích nhân vật cùng tôi. Anh có những buổi ngồi lại, chia sẻ riêng với tôi trong một khoảng thời gian khá dài, để tôi thật sự hiểu và thấm được nội tâm của Thương.

Thậm chí, tôi còn còn được đến bối cảnh trường quay, cụ thể là bối cảnh nhà bà Hậu ngay từ khi không gian này còn chưa được thiết kế hoàn chỉnh. Đạo diễn muốn tôi có thời gian cảm nhận không gian, làm quen với từng góc nhà, để khi bước vào quay, tôi có thể mang đến cho khán giả một cảm xúc chân thật nhất, đủ để họ tin rằng Thương thật sự đã sống trong ngôi nhà đó từ rất lâu.

- Trước khi phim ra rạp, tôi lo nhiều lắm. Bởi sau dự án "Đất rừng phương Nam", tôi may mắn được khán giả yêu thương với vai Tư Mắm. Và suốt 2-3 năm sau đó, tôi gần như không tham gia thêm dự án điện ảnh nào. Vì vậy, khi quay trở lại, tôi có một áp lực rất lớn: vai diễn tiếp theo phải tốt, phải có dấu ấn riêng và đặc biệt là không được lặp lại hình ảnh Tư Mắm.

Tôi chủ động từ chối rất nhiều kịch bản và dự án có màu sắc tương tự, chỉ để chờ đợi một vai diễn khác biệt. Và cuối cùng, tôi gặp được Thương, một nhân vật hoàn toàn khác: khác về thân phận, khác về tính cách, khác về cảm xúc.

Nhưng khi bộ phim chính thức ra mắt, trong những buổi cinetour, tôi được lắng nghe rất nhiều chia sẻ, rất nhiều tâm sự từ khán giả. Nhiều khán giả nhìn thấy chính mình trong đó và cảm thấy đồng cảm sâu sắc, khiến tôi thật sự hạnh phúc và có thêm niềm tin vào con đường diễn xuất của mình.

Tôi có thể tự tin nói rằng không chỉ có thể đảm nhận những vai phản diện, mà còn có thể chạm đến khán giả bằng những vai diễn nội tâm sâu sắc, rất đời và rất thật.

- Một dạng vai đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội được thử là những dòng phim mang màu sắc tâm linh Việt, những bộ phim khai thác văn hóa, tín ngưỡng, hoặc những câu chuyện bối cảnh xưa. Tôi rất mong có cơ hội được trải nghiệm một vai diễn như vậy.

Dù biết là những vai này quay sẽ rất mệt, nhưng tôi là người rất thích thử thách bản thân mình. Chỉ cần gặp được một kịch bản phù hợp và một nhân vật đủ màu sắc để mình cảm thấy hứng thú thì tôi sẵn sàng dấn thân.

Ngoài ra, tôi cũng rất muốn được thử sức với những dạng vai hoàn toàn khác, ví dụ như những nhân vật kiểu "chị đại" xã hội hoặc các vai gián điệp. Tôi cảm thấy mình có thể thể hiện khá tốt những màu sắc nhân vật này và đây cũng là những dạng vai khiến tôi rất tò mò, rất muốn được khám phá.

Đây là những vai diễn mà tôi đang rất mong chờ, hy vọng trong năm 2026, mình sẽ có cơ hội được trải nghiệm và làm mới bản thân với những thử thách mới.

- Với tôi, tất cả đạo diễn đã từng hợp tác, nếu sau này có lời mời thì chắc chắn sẽ luôn dành một sự ưu tiên nhất định. Khi đã cùng nhau làm được một phim, tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau ở phim thứ hai, thứ ba.

Riêng với đạo diễn Khương Ngọc, cảm xúc của tôi còn đặc biệt hơn. Tôi không chỉ mong muốn tiếp tục hợp tác với anh ở các dự án sau trong vai trò là diễn viên, mà nếu có cơ hội, tôi thậm chí còn rất mong được tham gia đầu tư cho những dự án điện ảnh của anh nữa.

- Thật sự thì khoảng thời gian 2-3 năm không đóng phim kể từ sau "Đất rừng Phương Nam" là giai đoạn rất áp lực. Không chỉ là áp lực công việc, mà còn là áp lực về trách nhiệm, về việc mình phải xây dựng và phát triển công ty cho thật sự vững vàng.

Nhưng nhìn lại, tôi nghĩ chính giai đoạn đó đã khiến mình trưởng thành lên rất nhiều. Khi tôi quay trở lại với điện ảnh ở thời điểm này, áp lực vẫn còn nhưng nó không khiến tôi bị chùn bước. Tôi đã có những cách riêng để sắp xếp thời gian, tâm trí và năng lượng của mình, để có thể vừa làm kinh doanh, vừa theo đuổi nghệ thuật mà không phải đánh đổi bên nào.

Ở thời điểm này, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm tin và sự vững vàng để bước tiếp. Và tôi tin rằng chính những áp lực mình từng trải qua đã tạo nên một Băng Di bản lĩnh hơn, bình tĩnh hơn và sẵn sàng đi đường dài với cả nghệ thuật lẫn kinh doanh.

- Những lúc tôi tham gia một dự án điện ảnh thì trước đó đã biết khá rõ về thời điểm mình sẽ bước vào dự án. Chính vì vậy, khoảng thời gian trước khi bấm máy, tôi sẽ dành rất nhiều thời gian để sắp xếp lại mọi thứ từ đội ngũ, nhân sự cho đến quy trình vận hành và chuẩn bị một kế hoạch thật sự chặt chẽ.

Mục tiêu của tôi là khi mình không có mặt ở công ty thì mọi thứ vẫn diễn ra đúng tiến độ, đúng kế hoạch và không bị xáo trộn. Đây là điều mà tôi chỉ mới làm được trong thời gian gần đây nhưng nó đã giúp rất nhiều, cả về mặt tinh thần lẫn hiệu quả công việc.

Có thể nói, với phim "Cục vàng của ngoại", tôi đã dành trọn vẹn thời gian, tâm huyết và năng lượng cho vai diễn. Nhưng song song đó, các hệ thống kinh doanh của tôi vẫn vận hành rất trơn tru. Điều này khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều để toàn tâm toàn ý làm nghề, mà không còn cảm giác bị kéo giằng giữa hai thế giới như trước nữa.

- Thật sự thì câu chuyện nhận lời cầu hôn cũng đến rất bất ngờ với tôi! Trong năm 2025 này, mọi thứ đến với tôi đều theo cách rất bất ngờ. Chính vì bất ngờ quá nên đến bây giờ, tôi vẫn chưa kịp sắp xếp hay lên kế hoạch cụ thể cho đám cưới.

Bởi vì khác với chuyện cá nhân, các dự án công việc, kinh doanh và cả nghệ thuật của tôi đều đã có kế hoạch từ trước. Tôi vẫn đang phải tiếp tục hoàn thành những công việc đó.

- Tương lai, tôi hoàn toàn có thể định hướng bản thân trở thành một nhà sản xuất. Bởi vì tôi cảm thấy có đủ sự bình tĩnh và lý trí để xây dựng chiến lược, lên kế hoạch phù hợp cho công việc sản xuất nhưng đồng thời vẫn giữ được trái tim của một người nghệ sĩ.

Tôi vẫn là một diễn viên, có thể cảm nhận được một dự án sẽ mang lại cảm xúc gì cho khán giả và có giá trị nghệ thuật như thế nào. Chính vì vậy, tôi sẽ không bao giờ nói mình là một doanh nhân. Tôi luôn nghĩ mình là một nghệ sĩ làm kinh doanh.

Bởi vì nếu chỉ làm kinh doanh thuần túy, người ta rất dễ đặt nặng câu chuyện tiền bạc và vô tình làm mất đi giá trị nghệ thuật. Ngược lại, nếu quá thiên về nghệ sĩ tính thì khi làm những dự án điện ảnh có yếu tố thương mại, việc đảm bảo hiệu quả tài chính cũng sẽ rất khó.

Tôi tin rằng mình có thể cân bằng được cả hai vai trò này. Về sau, tôi không chỉ muốn tham gia từng dự án riêng lẻ, mà muốn đồng hành từ rất sớm trong quá trình hình thành một bộ phim, từ ý tưởng, kịch bản cho đến chiến lược phát hành.

Tương lai gần, tôi mong muốn xây dựng những dự án điện ảnh vừa tử tế về nghệ thuật, vừa bền vững về mặt thương mại. Đó là con đường dài hạn mà tôi muốn theo đuổi, không phải cho một bộ phim, mà cho cả hành trình làm nghề của mình.

- Con đường của tôi chưa bao giờ trải hoa hồng. Tôi đã đi qua rất nhiều trắc trở, rất nhiều lần mệt mỏi, chán nản và có lúc tưởng như muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi là người "lì". Tôi tin mình có máu chiến binh. Té ngã 7 lần thì tôi đứng dậy 8 lần, đó là cách tôi tồn tại và đi tiếp.

Tôi đi lên từ con số 0, từ rất nhiều thiếu thốn, nên hiểu cảm giác chông chênh khi không có người dẫn lối, không có bệ đỡ. Và chính vì vậy, ước mơ của tôi trong vài năm tới là dùng những gì mình có, khả năng làm kinh tế, trái tim của một người nghệ sĩ và kinh nghiệm nghề nghiệp để đứng phía sau hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Nếu tôi từng vượt qua được khó khăn, thì tin các bạn cũng có thể. Chỉ cần đừng bỏ cuộc, còn đứng dậy được là còn đi tiếp được.



