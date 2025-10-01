Báo in ngày 1-10: Sau bão, lại oằn mình trong lũ

+Sau bão, lại oằn mình trong lũ

Hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lũ lịch sử tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản (Trang 12)

+Bão đi qua, xót xa ở lại

Hà Tĩnh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi), với 1 người tử vong, 15 người bị thương, 78.842 ngôi nhà hư hỏng... (Trang 15)

+Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý đẩy mạnh xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại làm giải pháp căn cơ cho phát triển công nghiệp quốc phòng (Trang 2)

+"Tuyên chiến" với khai thác IUU

Khẳng định quyết tâm "tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU", Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt mục tiêu đến ngày 15-11 phải chấm dứt tình trạng này (Trang 3)

+Bao giờ vàng nhập khẩu về thị trường?

Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được phân bổ hạn mức nhập khẩu vàng trước ngày 15-12 hằng năm (Trang 11)

+Sắp xếp lại hệ thống đại học là tất yếu

Việc sắp xếp lại nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, chậm phát triển của nhiều trường đại học, nhất là những trường có các lĩnh vực đào tạo gần nhau(Trang 14)

+Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đồng Nai

Phường Sài Gòn (TP HCM) tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, làm hình mẫu cho các xã, phường khác... (Trang 6)

+Hướng đến lộ trình top 100 thế giới

TP HCM nỗ lực trở thành siêu đô thị quốc tế bằng những kế hoạch đã và đang triển khai dựa trên việc khai thác hiệu quả lợi thế sau sắp xếp (Trang 5)

+Bán lẻ công nghệ đối mặt thách thức sinh tồn

Cạnh tranh trên thị trường bán lẻ công nghệ ngày càng khốc liệt khi nhu cầu bão hòa và các kênh bán hàng online lên ngôi (Trang 13)

+Bước tiến mới của Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM

Vị thế của TP HCM trên các bảng xếp hạng liên tục thăng hạng, phản ánh quyết tâm và tiềm năng trở thành một trung tâm tài chính quốc tế (Trang 10)





