image

Báo in ngày 10-2: Lưu ý đặc biệt vé máy bay, tàu ngày cao điểm

Đỗ Thông - Duy Phú -

(NLĐO) - Vé máy bay, tàu đã gần như lấp đầy trong các ngày cao điểm Tết, đi nhầm nhà ga hay vướng ùn tắc có thể khiến khách lỡ nhịp về quê

Báo in ngày 10-2: Lưu ý đặc biệt vé máy bay, tàu ngày cao điểm - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 10-2-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 10-2 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

"VƯỢT RÀO" GIA CÔNG, LẬP KỲ TÍCH TRIỆU ĐÔ (*): Biểu tượng bảo chứng (Trang 12- 13)

Biểu tượng "Mall" ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng, giúp người tiêu dùng tự tin đưa ra quyết định mua sắm

Khởi công 3 khu công nghiệp trong tháng 3 (Trang 15)

Đồng Nai sắp khởi công xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp diện tích trên 2.000 ha gần sân bay Long Thành

Đôi tay chữa lành (Trang 14)

Hơn 40 năm gắn bó với y học cổ truyền, BS Huỳnh Tấn Vũ bền bỉ giữ lửa y đạo bằng đôi tay chữa lành và lòng thấu cảm

Hòa điệu cùng hồn phố (Trang 8)

Khi những giai điệu vang lên giữa công viên, quảng trường... âm nhạc làm cho thành phố trở nên thân thiện hơn, giàu cảm xúc hơn

Tết thêm đủ đầy (Trang 6)

Nhiều công nhân, sinh viên tranh thủ làm thêm, nhận việc thời vụ với mong muốn có một cái Tết cổ truyền đầy đủ hơn

TP HCM đi trước, làm mẫu cho cả nước (Trang 2- 3)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu; là nơi để Trung ương yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn

Xuân ấm nơi xóm trọ (Trang 7)

Từ phòng trọ đến hành trình về quê, Công đoàn TP HCM đang mang xuân ấm và niềm tin đến người lao động còn khó khăn

Chuyện vỉa hè vẫn dài (Trang 12)

Đã đến lúc giải bài toán vỉa hè bằng tư duy kinh tế và công nghệ

Không đơn thuần là tỉ số (Trang 9)

Đó là kết quả của một hành trình âm thầm nhưng kiên định với mục tiêu ưu tiên sử dụng nguồn cầu thủ trẻ tự đào tạo

Nóng cuộc đua ngôi đầu (Trang 9)

Liverpool hụt hơi trong hành trình bảo vệ ngôi vương trong khi Man City khẳng định sẽ cạnh tranh đến cùng với Arsenal ở cuộc đua vô địch.

Mở van vàng tích trữ (Trang 10)

Việt Nam hoàn toàn có khả năng huy động được lượng vàng lớn đang "nằm im" trong dân để phục vụ sản xuất - kinh doanh

