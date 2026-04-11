Báo in ngày 11-4: Đòn bẩy tăng trưởng của TP HCM

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 11-4 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

ỔN ĐỊNH VĨ MÔ, BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI (Trang 2)

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định phát triển đất nước phải dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

THI TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH: BƯỚC THỬ LỚN (Trang 3)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào ngày 11 và 12-6. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thử nghiệm tổ chức thi trên máy tính với quy mô rộng trong tháng 4 và 5

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 11-4-2026

NGÂN HÀNG ĐỒNG LOẠT HẠ LÃI SUẤT (Trang 11)

Tính tới cuối ngày 10-4, hàng chục ngân hàng thương mại đã công bố giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay

GIỮ NGƯỜI BẰNG SỰ TỬ TẾ (Trang 7)

Nhiều doanh nghiệp không ngừng cải thiện phúc lợi, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chăm lo tốt hơn cho người lao động

BIẾT SAI NHƯNG VẪN PHỚT LỜ (Trang 15)

Quy định không thiếu, chế tài không nhẹ nhưng vi phạm giao thông vẫn diễn ra hằng ngày. Vấn đề không còn nằm ở luật mà ở cách con người ứng xử với luật

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ ĐƯỜNG ĐỂ TP HCM BỨT PHÁ: KHUNG PHÁP LÝ PHẢI TƯƠNG XỨNG VỊ THẾ (Trang 12-13)

Để giải phóng nguồn lực và tạo đà tăng trưởng bứt phá, TP HCM cần một khung pháp lý đặc biệt tương xứng với vị thế đô thị đặc biệt

MUA HÀNG ONLINE, COI CHỪNG TỪ RẺ HÓA ĐẮT (Trang 13)

Giá hiển thị một đằng, giá thanh toán một nẻo vì hàng loạt chi phí ẩn

ĐÀM PHÁN MỸ - IRAN TRƯỚC GIỜ G (Trang 16)

Hai bên đang tồn tại "vấn đề về lòng tin" và việc khắc phục sẽ cần một lộ trình với các nhượng bộ dần dần từ cả hai phía

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



