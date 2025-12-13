Báo in ngày 13-12: "Vô tư" trên mạng, dễ vướng lao lý

XÓA NỖI ÁM ẢNH TRÊN NHIỀU TUYẾN ĐƯỜNG (trang 5)

Để hạn chế tai nạn giao thông trên nhiều tuyến đường của TP HCM, ý thức tuân thủ luật từ người dân và công tác cải thiện hạ tầng đô thị là 2 trong nhiều giải pháp

SẴN SÀNG XUNG TRẬN (trang 8)

Sáng nay, 13-12, sẽ diễn ra Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 với sự góp mặt của gần 90 cặp vận động viên (VĐV) ở 6 nội dung tranh tài, bên cạnh bảng đấu dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 13-12-2025

LIVESTREAM BÁN HÀNG: KHÔNG ĐƯỢC NÓI BỪA (trang 11)

Người bán hàng không được sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục khi livestream

"VÔ TƯ" TRÊN MẠNG, DỄ VƯỚNG LAO LÝ (trang 12)

Các thói quen phổ biến như ghi âm cuộc gọi, chụp tin nhắn riêng tư hoặc dùng AI ghép mặt sẽ chính thức bị siết chặt quản lý

VÌ SAO HỌ RƠI VÀO "BẪY" AIC? (trang 15)

Những sai phạm kéo dài đã hé lộ cách doanh nghiệp thao túng quy trình mua sắm; sự chủ quan, nể nang, lệ thuộc vào thông tin do AIC cung cấp, khiến nhiều cán bộ rơi vào "bẫy"

ĐỪNG ĐỂ SỰ THỜ Ơ GÂY HỌA CỘNG ĐỒNG (trang 14)

Trong những năm qua, nước ta vẫn ghi nhận nhiều trường hợp tử vong thương tâm vì bệnh dại, trong đó có nguyên nhân thú cưng chưa được tiêm phòng

TP HCM KHOÁC ÁO MỚI CHO VỈA HÈ (trang 3)

TP HCM đầu tư 441 tỉ đồng để chỉnh trang vỉa hè, nâng cao an toàn, mỹ quan đô thị và trải nghiệm đi bộ cho người dân ở khu vực trung tâm

CHỨNG KHOÁN GIẢM SÂU KHÔNG LÝ DO RÕ RỆT (trang 10)

Diễn biến bất ngờ của phiên giao dịch này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn đầu tư

