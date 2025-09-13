Báo in ngày 13-9: "Giật cô hồn": Biến tướng văn hóa và hệ lụy pháp lý

- Giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe miễn phí hằng năm và có sổ sức khỏe điện tử theo dõi suốt đời (trang 3)

- Chương mới cho hợp tác giữa TP HCM và Úc

Giáo dục là trọng tâm của mối quan hệ Việt Nam - Úc, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cả 2 quốc gia (trang 16)

- Băn khoăn với giờ học tại TP HCM

Quy định giờ vào học, tan học của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM là căn cứ để các trường xây dựng thời khóa biểu (trang 5)

- Cựu chiến binh tận tâm làm việc nghĩa

Các cựu chiến binh ngày đêm dốc sức tìm kiếm hài cốt, mộ liệt sĩ (trang 15)

- KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XV: Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Do khối lượng nội dung rất lớn nên tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 dự kiến khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến về phương án bố trí thời gian (trang 2)

"Giật cô hồn": Biến tướng văn hóa và hệ lụy pháp lý

Tục "giật cô hồn" vào tháng 7 âm lịch ngày càng biến tướng, gây ra nhiều hình ảnh phản cảm, mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật (trang 12)

- Đặng Thị Hồng dừng cuộc chơi

Tuyển thủ bóng chuyền 19 tuổi - Đặng Thị Hồng sẽ không được góp mặt tại các giải đấu trong hệ thống chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) (trang 9)

- Hút khách "ngoại" bằng du lịch y tế

5 địa phương trọng điểm là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa triển khai mô hình du lịch y tế tích hợp bệnh viện - khách sạn - khu nghỉ dưỡng (trang 14)

-Để công chức "không ngồi nhầm chỗ"

Khung vị trí việc làm ở cấp xã, phường được xem là "chìa khóa" quyết định sự thành bại của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (trang 6)

- Ranh giới mong manh

Lòng tốt thiếu tỉnh táo và sự bồng bột non dại có thể đẩy người lương thiện thành tội phạm, để lại những bản án lương tâm và vết sẹo day dứt khôn nguôi (trang 13)

- Hồn chữ bay cao, tâm chữ đọng lại

Với "Đủ ấm lòng nhau một quãng đường", Bùi Phan Thảo đọc kỹ, tìm ra "chất ngọc" của từng tác phẩm và lấy nghĩa tình đối đãi bạn văn chương (trang 8)