Báo in ngày 17-6: Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ

+ Nhịp cầu kết nối ASEAN - Nga



Chuyến công tác tại Liên bang Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ ASEAN - Nga; đồng thời là động lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nga

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Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 17-6-2026

+ Chủ động ngừa bệnh, chữa bệnh

Công tác khám sức khỏe định kỳ toàn dân tại TP HCM hướng tới mục tiêu quan trọng là thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động

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+ Cấp bách mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ

Khi lưu lượng xe lưu thông tăng lên, nhu cầu mở rộng các tuyến cao tốc trở nên cấp bách

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+ Đừng bỏ lỡ cơ hội vào ĐH khi chờ điểm thi

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh bước vào giai đoạn quyết định với nhiều băn khoăn về điểm chuẩn và việc đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học

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+ Chấn chỉnh việc tăng lãi suất huy động

Lãi suất niêm yết tại nhiều ngân hàng thương mại đang thấp hơn khá nhiều so với lãi suất thực tế

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+ Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ

Sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu, các cơ quan của Mỹ đã công bố 3 đợt hồ sơ liên quan UFO và các hiện tượng bí ẩn chưa thể lý giải khác

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+ Chuẩn bị kịch bản ứng phó El Nino khốc liệt

El Nino đang trở lại với cường độ khốc liệt bậc nhất lịch sử, mang theo chuỗi ngày nắng nóng khắc nghiệt và nguy cơ hạn hán diện rộng

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+ Khủng hoảng Trung Đông phủ bóng Hội nghị G7

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết nước này và Mỹ sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ nhằm hướng tới thỏa thuận cuối cùng

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