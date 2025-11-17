Báo in ngày 18-11: Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 18-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

TP HCM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐA CỰC (Trang 3)

TP HCM hướng tới phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện, thực chất, hiệu quả; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại...

TỔN THẤT LỚN VÌ SẠT LỞ Ở MIỀN TRUNG (Trang 5)

Mưa lũ và hậu quả của mưa lũ đang khiến nhiều địa phương miền Trung bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản



LỜI CẢNH BÁO TỪ VỤ VỠ HỤI 100 TỈ ĐỒNG (Trang 6)

Vụ vỡ hụi online 100 tỉ đồng cảnh báo những ai vì cái lợi trước mắt mà đặt niềm tin mù quáng vào các đường dây hụi

ÂM THẦM CỐNG HIẾN, LAN TỎA TÌNH NGƯỜI (Trang 8-9)

Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, nhân ái được lan tỏa trong lễ trao giải 2 cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 4 và "Lòng tốt quanh ta" lần 3

GIA TĂNG "BOOM" HÀNG (Trang 10)

Tình trạng "boom" hàng và trả hàng đang diễn ra ngày càng phổ biến trong lĩnh vực thương mại điện tử

VỤ "PHÙ PHÉP TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG": RÕ SAI PHẠM, CHUYỂN HỒ SƠ SANG CÔNG AN (Trang 13)

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác nhận Báo Người Lao Động phản ánh đúng các sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây

DỰNG TRƯỜNG, XÂY ĐIỂM TỰA BIÊN CƯƠNG: XÓA MỜ KHOẢNG CÁCH (Trang 12-13)

Không riêng phụ huynh, học sinh, những người mang con chữ đến vùng biên cũng phấn khởi khi những ngôi trường nội trú mới được khởi công

HÓA GIẢI "ĐIỂM ĐEN" GIAO THÔNG (Trang 15)

TP HCM điều chỉnh giao thông và đầu tư hạ tầng để từng bước hóa giải "điểm đen" tai nạn, ùn tắc trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 13

VIỆT NAM - KUWAIT: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC (Trang 16)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược

