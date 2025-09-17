VIDEO
Báo in ngày 18-9: Cựu chủ tịch Asanzo bày tỏ ăn năn, tiếc nuối

Đỗ Thông - Lê Duy -

17/09/2025 23:00

(NLĐO) - Từng kịch liệt kêu oan, cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam đã bất ngờ thừa nhận hành vi buôn lậu, trốn thuế ngay tại tòa

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 18-9 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

TẠO ĐỘT PHÁ CHO PHƯỜNG BÌNH DƯƠNG (Trang 2-3)

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị phường Bình Dương nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái khoa học - công nghệ để tạo đột phá phát triển

THÚC TIẾN ĐỘ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC LÃNG PHÍ (Trang 3)

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt phải bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định, quy trình, thủ tục…

Báo in ngày 18-9: Cựu chủ tịch Asanzo bày tỏ ăn năn, tiếc nuối- Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 18-9-2025

BỐI CẢNH MỚI CHỜ QUY HOẠCH MỚI: KHAI MỞ TIỀM NĂNG, PHÁT HUY LỢI THẾ (Trang 5)

Trước câu chuyện quy hoạch TP HCM trong bối cảnh mới, nhiều chuyên gia đã có góp ý tâm huyết

CƠN ĐỊA CHẤN TẠI LISBON (Trang 9)

Không ai tin một trong những đội bóng bị đánh giá thấp nhất vòng phân hạng Champions League là Qarabag lại hạ gục "đại gia" Benfica ngay tại sân Lisbon

RỐI VỚI 1 QUI ĐỊNH, 2 CÁCH HIỂU (Trang 7)

Quyền lợi người lao động dễ bị ảnh hưởng do quan điểm khác nhau của cơ quan chức năng trong cách tính thời gian không được làm việc

RÙNG MÌNH TRƯỚC "BOM THÉP" CHỰC CHỜ LĂN TRÊN PHỐ (Trang 12)

Những cuộn thép chằng buộc sơ sài gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh trên các tuyến đường

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG: HƠN CẢ CHỮA BỆNH (Trang 14)

Bác sĩ phục hồi chức năng có vai trò đặc biệt trong hành trình hồi phục toàn diện cho người bệnh nặng, song nhân lực ngành này hiện rất thiếu

THỜI CƠ CỦA ĐÔ THỊ VỆ TINH (Trang 10)

Người có nhu cầu ở thực vẫn khó tìm được chỗ "an cư lạc nghiệp" đúng nghĩa do nguồn cung khan hiếm

