Báo in ngày 19-8: Cần minh bạch khoản lỗ của EVN

-Bài học vô giá từ các thế hệ đi trước (Trang 2)

Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng

-Xác định lợi thế để phát triển địa phương (Trang 3)

Cùng với xác định mục tiêu, hạ quyết tâm phát triển địa phương, Đảng bộ nhiều nơi tại TP HCM đã thực hiện nghĩa cử đối với đồng bào gặp khó khan

-80 NĂM RỰC RỠ CHIẾN CÔNG (*): Điểm tựa bình yên (Trang 6)

Thành tích của CAND Việt Nam vô cùng to lớn, góp phần quan trọng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam

-Tham gia BHXH, BHYT: Lợi ích đã rõ, chớ nên chần chừ (Trang 7)

Ngoài các giải pháp của cơ quan BHXH, cần có sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đơn vị trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT

-Hệ thống công viên trữ nước cho TP HCM (Trang 12)

Siêu đô thị TP HCM cần biến công viên, quảng trường, bãi đỗ xe và hành lang ven sông thành một phần hạ tầng trữ nước

-Đủ kiểu né chuyển khoản (Trang 11)

Doanh số giao dịch không tiền mặt tại nhiều cửa hàng, quán ăn, nhà hàng đã giảm đáng kể

-Ớn lạnh bài thuốc "dĩ độc trị độc" (Trang 14)

Nhiều người tin uống nước mía trị đái tháo đường, thải độc bằng cà phê, chích rạch cơ thể để trị đột quỵ… để rồi tai họa ập đến

-Nỗ lực tan băng quan hệ liên Triều (Trang 16)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết chính phủ của ông sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin với Triều Tiên.

