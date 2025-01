Báo in ngày 2-1: Công khai thu "lụi" phí đỗ ô tô dưới lòng đường

Báo in ngày 2-1-2025

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 2- 1 còn nhiều thông tin đáng chú ý khác dành cho bạn đọc, gồm:

Phát huy "sức mạnh mềm" của dân tộc (Trang 2)

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và kinh tế đối ngoại trong giai đoạn tăng tốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với các hướng đi mới, cách làm mới đột phá

Tăng tốc tiến vào kỷ nguyên mới (Trang 3)

Năm 2025 phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% hoặc phấn đấu cao hơn trong điều kiện thuận lợi

Động lực tăng trưởng mới của TP HCM (Trang 11)

Trung tâm Tài chính quốc tế được triển khai với sự khác biệt, đủ sức hấp dẫn dòng vốn đầu từ quốc tế sẽ là cú hích quan trọng cho kinh tế TP HCM

Bức tranh sáng của giao thông liên vùng (Trang 5)

Cùng với đường Vành đai 3, Vành đai 2, những dự án giao thông lớn như tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài; mở rộng 3 quốc lộ 1, 13 và 22 được TP HCM chú trọng

Biến năm 2025 thành một "khởi đầu mới" (Trang 16)

Khi thế giới bước sang năm mới 2025, nhiều nhà lãnh đạo đã phát đi thông điệp lạc quan, tích cực và hy vọng

Trọn vẹn nghĩa tình (Trang 7)

Thông qua hoạt động chăm lo, các cấp Công đoàn TP HCM mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp cho đoàn viên - lao động

Vun bồi tài năng trẻ (Trang 2)

Sáng 1-1-2025, Thành Đoàn TP HCM tổ chức lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" năm 2024

Quyền lợi bệnh nhân BHYT được mở rộng (Trang 14)

Từ ngày 1-1, Luật BHYT chính thức có hiệu lực với nhiều điểm thay đổi quan trọng, hướng tới tăng cường quyền lợi cho người dân

Ứng viên Giải Mai Vàng lần thứ 30 – 2024: Quá khó khi phải lựa chọn! (Trang 8)

Kết quả Giải Mai Vàng sẽ được công bố trong lễ trao giải diễn ra tối 8-1-2025 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM)

Đề nghị truy tố cựu thứ trưởng Bộ Công Thương (Trang 13)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Hoàng Quốc Vượng cùng các đồng phạm lợi dụng chức vụ, làm trái quy định gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

Cứ điểm của "đại bàng" công nghệ (Trang 10)

Việt Nam là ứng cử viên tiềm năng thu hút dòng vốn đầu tư đang chuyển dịch đến khu vực Đông Nam Á nhờ nhiều lợi thế