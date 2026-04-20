Báo in ngày 20-4: "1 phút hiểu luật": Ngắn gọn, trực quan, chính xác

+ Quốc hội sẽ thông qua nhiều luật, nghị quyết

Tại đợt 2 kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia..

[Trang 2]

+ Băn khoăn khi giao doanh nghiệp định giá xăng dầu

Vẫn còn nhiều lo ngại khi giao quyền tự quyết giá xăng dầu cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh xuất hiện những nguy cơ bất ổn địa chính trị tại một số nơi trên thế giới

[Trang 3]

+ Cụ thể hóa thước đo phục vụ người dân

Nhiều địa phương ở TP HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ để cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

[Trang 5]

+ Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia

Tỉ lệ sinh tại Việt Nam đang giảm xuống dưới mức thay thế. Song, phía sau tỉ lệ này không phải là việc "ngại sinh", mà là nỗi lo về điều kiện sống, về chi phí nuôi dạy con, áp lực cuộc sống...

[Trang 7]

+ Người gieo hạt giống niềm tin

PGS-TS sử học Trịnh Đình Tùng không chỉ trao truyền tri thức mà còn gieo niềm đam mê với nghề và niềm tin rằng chúng ta có thể đi xa hơn con đường đang bước

[Trang 14]

+ Khởi động "cách mạng" giao thông xanh

Còn hơn 2 tháng nữa, Hà Nội sẽ chính thức thí điểm vùng phát thải thấp, đánh dấu địa phương đầu tiên thực hiện phân vùng lưu thông xe xăng, dầu

[Trang 10]

+ "1 phút hiểu luật": Ngắn gọn, trực quan, chính xác

Thay vì các văn bản khô khan, kênh TikTok "1 phút hiểu luật" của Báo Người Lao Động chuyển hóa những quy định pháp luật thành các video ngắn, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận, nắm bắt

[Trang 12]

+ Nhật Bản hướng đến trí tuệ nhân tạo vật lý

Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực để cạnh tranh trong cuộc đua robot hình người, với trọng tâm là phần mềm và dữ liệu

[Trang 16]