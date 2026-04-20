VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

Báo in ngày 20-4: "1 phút hiểu luật": Ngắn gọn, trực quan, chính xác

Quý Phong - A.Thanh

(NLĐO) - Quốc hội sẽ thông qua nhiều luật, nghị quyết; Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia; Người gieo hạt giống niềm tin…là những thông tin đáng chú ý

Thời sự 19/03/2026
Bạn đọc 22/11/2025
Bạn đọc 08/04/2026
Bạn đọc 13/04/2026
Báo in ngày 20-4: "1 phút hiểu luật"- ngắn gọn, trực quan, chính xác - Ảnh 1.

+ Quốc hội sẽ thông qua nhiều luật, nghị quyết

Tại đợt 2 kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia..

[Trang 2]

+ Băn khoăn khi giao doanh nghiệp định giá xăng dầu

Vẫn còn nhiều lo ngại khi giao quyền tự quyết giá xăng dầu cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh xuất hiện những nguy cơ bất ổn địa chính trị tại một số nơi trên thế giới

[Trang 3]

+ Cụ thể hóa thước đo phục vụ người dân

Nhiều địa phương ở TP HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ để cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

[Trang 5]

+ Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia

Tỉ lệ sinh tại Việt Nam đang giảm xuống dưới mức thay thế. Song, phía sau tỉ lệ này không phải là việc "ngại sinh", mà là nỗi lo về điều kiện sống, về chi phí nuôi dạy con, áp lực cuộc sống...

[Trang 7]

+ Người gieo hạt giống niềm tin

PGS-TS sử học Trịnh Đình Tùng không chỉ trao truyền tri thức mà còn gieo niềm đam mê với nghề và niềm tin rằng chúng ta có thể đi xa hơn con đường đang bước

[Trang 14]

+ Khởi động "cách mạng" giao thông xanh

Còn hơn 2 tháng nữa, Hà Nội sẽ chính thức thí điểm vùng phát thải thấp, đánh dấu địa phương đầu tiên thực hiện phân vùng lưu thông xe xăng, dầu

[Trang 10]

+ "1 phút hiểu luật": Ngắn gọn, trực quan, chính xác

Thay vì các văn bản khô khan, kênh TikTok "1 phút hiểu luật" của Báo Người Lao Động chuyển hóa những quy định pháp luật thành các video ngắn, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận, nắm bắt

[Trang 12]

+ Nhật Bản hướng đến trí tuệ nhân tạo vật lý

Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực để cạnh tranh trong cuộc đua robot hình người, với trọng tâm là phần mềm và dữ liệu

[Trang 16]

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo