Báo in ngày 23-3: Hệ sinh thái xe điện tăng tốc

Báo Người Lao Động số ra ngày 23-3-2026.

- Cấp bách tiết kiệm năng lượng (Trang 3)

Những thách thức vốn có về an ninh năng lượng cùng với diễn biến mới trên thị trường toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp bách nâng cao hiệu quả sử dụng xăng, điện

- Hệ sinh thái xe điện tăng tốc (Trang 10)

Nhiều hãng xe máy điện đang mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện dải sản phẩm phục vụ đa dạng phân khúc; nhu cầu lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin cũng tăng nhanh

- Tìm lối thoát cho chiến sự Trung Đông (Trang 16)

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan không loại trừ khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn ngắn hạn để tạo điều kiện cho đối thoại

- "Thầy mong được làm bạn với con" (Trang 14)

Tận sâu trong trái tim tôi, thầy không chỉ là người thầy, mà còn là người thân, là ân nhân mà tôi mãi mãi khắc ghi

- Nhận thức đúng đắn về vai trò của các thành phần kinh tế (Trang 6)

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, vấn đề nhận thức đúng đắn về vai trò của các thành phần kinh tế luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

- Cú trượt từ mạng ảo đến sân khấu thật (Trang 8)

Hiện nay, "hào quang ảo" không còn dừng ở mạng xã hội, mà đã xâm nhập sân khấu - nơi vốn đòi hỏi sự chuẩn mực và tôn nghiêm

- Hành trình đưa hàng Việt chinh phục thế giới (Trang 11)

Nhờ hoạt động xuất khẩu thông qua thương mại điện tử phát triển mạnh, các ngành hàng Việt Nam đang tiếp cận và chinh phục những thị trường lớn trên thế giới

- Đẩy mạnh mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà (Trang 7)

Mô hình chăm sóc sức khỏe gắn với từng gia đình góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu, giảm tải cho tuyến trên

- Ổn định thị trường lúa gạo (Trang 15)

Với sự vào cuộc đồng bộ, thị trường lúa gạo được kỳ vọng sẽ sớm ổn định trở lại, bảo đảm sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân