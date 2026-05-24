Báo in ngày 24-5: Đắng chát những cuộc tình xuyên biên giới

+Hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở (trang 3): Nhà ở xã hội cho thuê cần được xem là một bộ phận của hạ tầng an sinh xã hội chủ yếu như giáo dục, y tế, giao thông công cộng.

+Lặng thầm cống hiến cho cộng đồng (trang 5): 40 năm chăm lo cho người nghèo, đóng góp xây dựng chính quyền địa phương gần dân, bà Thụy là tấm gương sáng, truyền năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ.

+KHÔNG ĐỂ CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHẢI LO TOAN (*) Thích nghi với môi trường số (trang 6): Muốn giữ chân lao động trong kỷ nguyên AI, TP HCM cần đổi mới đào tạo, giúp người lao động thích nghi và tự phục hồi.

+Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc (trang 7): Lễ trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 4 dự kiến tổ chức vào ngày 5-6.

+Thị trường điện máy bước vào "cuộc chiến" mới (trang 10): "Cuộc chiến" giá không đem lại lợi thế đáng kể cho các hệ thống bán lẻ điện máy, công nghệ, thậm chí còn gây thiệt hại về dòng tiền.

+Người mở đường phẫu thuật robot tại Việt Nam (trang 14): Với nền tảng chuyên môn y học hiện đại được tiếp thu và làm chủ, bác sĩ có thể triển khai phẫu thuật robot từ xa, góp phần cứu chữa những ca bệnh khó ở miền núi, hải đảo mà không cần đến tận nơi.

+Quan sát và bình luận: Rút củi đáy nồi (trang 16): Mỹ cần thành quả trước mắt, còn Liên minh châu Âu chấp nhận xuống thang để duy trì sự ổn định trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại với Mỹ.