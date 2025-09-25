Báo in ngày 25-9: Để người cao tuổi bớt cô đơn

+Nâng sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân

Chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ "bị động" sang "chủ động" (trang 2)

+Khẩn cấp ứng phó bão số 9

Dự báo ngày 25-9, bão số 9 ảnh hưởng tới đất liền nước ta, trọng tâm đổ bộ là khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng (trang 3)

+Kiến tạo thế giới hòa bình, phát triển bền vững

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi tiến hành cải tổ các thể chế đa phương quản trị toàn cầu và các thể chế tài chính - tiền tệ quốc tế (trang 16)

+Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn

"Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" đã trở thành cầu nối nghĩa tình, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc (trang 8)

+Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai vàng

Giải Mai Vàng không chỉ là nguồn động viên, tôn vinh thành quả nghệ thuật của văn nghệ sĩ mà còn góp phần đề cao lối sống sẻ chia, vì cộng đồng (trang 9)

+Để người cao tuổi bớt cô đơn

Sống ở viện dưỡng lão không còn là điều nhạy cảm như trước mà nơi đây mang lại sự an toàn, giúp người cao tuổi sống vui cùng cháu con (trang 14)

+VỤ ÁN SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chủ mưu "phù phép" 5.255 lượng vàng nguyên liệu thành vàng miếng SJC (trang 13)

+Động lực cho tăng trưởng GDP 8,3%-8,5%

Các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công 2025 (trang 10)

+Siết chặt an toàn giao thông học đường

Phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho học sinh chưa đủ điều kiện và cần phối hợp xử lý khi nhận được thông báo vi phạm từ nhà trường và công an (trang 12)

+Mục tiêu không chỉ là 10 triệu lượt khách quốc tế

Với vị thế trung tâm du lịch quốc tế cùng nhiều giải pháp đồng bộ, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, tự tin TP HCM sẽ bứt phá trong giai đoạn cuối năm và xa hơn nữa (trang 11)

+Thấu hiểu để giữ ổn định quan hệ lao động

Do khó khăn tài chính, một số doanh nghiệp đã nợ lương, bảo hiểm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động (trang 6)