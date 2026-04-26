Báo in ngày 26-4: Phía sau xe gian là nước mắt người nghèo

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

- Bảo đảm sách giáo khoa dùng chung toàn quốc (trang 2): Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động, quyết liệt, sâu sát và hiệu quả hơn khi triển khai các công việc của ngành.

- TP HCM chú trọng phát triển bền vững (trang 3): Quá trình phát triển bền vững của TP HCM bao gồm thúc đẩy đầu tư, tạo sinh kế, giải quyết các điểm nghẽn... Trong đó, công tác chống ngập đang được ưu tiên.

- Như con ong cần mẫn làm mật cho đời (trang 5): Dù tuổi cao nhưng bà Hoàng Thị Hồng Thơm vẫn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời vận động hội viên hội cựu chiến binh chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

- Liên kết nhiều bên: Lời giải cho bài toán nhân lực (trang 6): Gắn kết nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý là chìa khóa thu hẹp khoảng cách đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP

- Kể chuyện lịch sử bằng hiện vật (trang 7): Từ kiến trúc biểu tượng đến hệ thống tư liệu, Nhà trưng bày Hoàng Sa góp phần khẳng định chủ quyền, lưu giữ ký ức lịch sử và lan tỏa ý thức bảo vệ biển đảo cho cộng đồng.

+ Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây

- Hành trình đưa y học Việt vươn ra thế giới (trang 14): Các chuyên gia Việt Nam vừa thực hiện chuyến chuyển giao chuyên môn y học xuyên biên giới chưa từng có, đánh dấu một bước tiến vượt bậc của y học nước nhà.

- QUAN SÁT VÀ BÌNH LUẬN: Giải cứu trước khi quá muộn (trang 16): Gói viện trợ tài chính 90 tỉ euro vô cùng quan trọng với cả số phận tương lai của Ukraine lẫn uy danh của Liên minh châu Âu (EU).