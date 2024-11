Báo in ngày 3-11

Tinh gọn bộ máy để tạo lực phát triển (trang 2-3): Cần tiếp tục tinh gọn bộ máy công vụ, giảm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho phát triển.





Thúc đẩy phát triển giáo dục trong kỷ nguyên mới (trang 3): Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển.

Sớm xây dựng đường băng thứ 2 (trang 4): Việc xây sớm đường băng thứ 2 sân bay Long Thành trong giai đoạn 1 sẽ không làm tăng tổng mức đầu tư.

Dân quê hiến đất xây kè (trang 5): Nhiều hộ dân bộc bạch đất đai là nguồn sống nhưng có xây kè mới chống được sạt lở, nên nhà nước đã đầu tư thì mình cũng vui lòng hiến đất.

Đảo Lý Sơn - viên ngọc giữa biển Đông (trang 7): Mỗi người Việt Nam khi đặt chân đến Lý Sơn không

chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn để ghi nhớ về một phần lịch sử hào hùng của dân tộc.





VIỄN CHÂU trọn đời NGHIỆP CẦM CA (trang 8): Chỉ gói gọn trong một đêm nghệ thuật chưa đủ để nói hết những đóng góp to lớn của soạn giả, NSND Viễn Châu cho sân khấu cải lương và nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.





Nghịch lý giá ô tô nhập khẩu (trang 10): Giá ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đã giảm cả trăm triệu đồng/chiếctừ đầu năm đến nay, song giá bán đến tay người tiêu dùng lại diễn biến ngược lại.

Đừng chủ quan với ung thư vú ở phái mạnh (trang 14): Dù ung thư vú thường được coi là một bệnh lý đặc trưng của nữ giới nhưng nam giới cũng có thể mắc phải căn bệnh này.





Người đi bán may mắn (trang 15): Trên tay họ đang cầm rất nhiều cơ may, hy vọng của rất nhiều người. Nhưng điều trớ trêu thay, họ chỉ có thể đi bán may mắn và hy vọng cho người khác chứ bản thân họ chẳng có đủ tiền để mua...

Hy vọng đàm phán mong manh (trang 16): Mỹ nỗ lực thúc đẩy đàm phán tại Trung Đông nhưng cáccuộc không kích gần nhất đã khiến hy vọng về lệnh ngừng bắn trở nên mờ nhạt