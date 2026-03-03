Báo in ngày 4-3: Bỏ công chứng mua bán xe: Hợp thực tế, tránh lãng phí

Báo Người Lao Động số ra ngày 4-3-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 4-3 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

- Tạo đột phá phát triển TP HCM (Trang 2)

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Quốc hội và TP HCM nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát huy cơ chế đặc thù để tạo đột phá phát triển cho thành phố

- Quyết liệt triển khai các dự án đường sắt (Trang 3)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ điểm nghẽn, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt tự chủ, tự lực, tự cường

- TRÁCH NHIỆM VỚI TỪNG LÁ PHIẾU (*): Những gửi gắm thiết thực (Trang 5)

Chăm sóc sức khỏe, nhà ở xã hội, tạo cơ chế thoáng cho doanh nghiệp… là những vấn đề cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tham gia giải quyết tốt nhất

- Khơi thông xuất khẩu lao động cho ĐBSCL (Trang 6)

Nếu không tổ chức tốt hoạt động xuất khẩu lao động, dòng di cư tự phát ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn gia tăng

- Không để gián đoạn xăng dầu (Trang 10)

Các đầu mối nhập khẩu xăng dầu khẳng định vẫn bảo đảm nguồn cung cho các hợp đồng đã ký

- Chạy đua tiến độ, nhà dân chênh vênh mép vực (Trang 13)

Nằm cheo leo bên mép vực, không đường đi, lại đối mặt với nguy cơ sạt lở... là hiện trạng của gần chục ngôi nhà bên con đường ĐT 753 ở Đồng Nai

- Cần biết về tuyển sinh đầu cấp ở TP HCM (Trang 14)

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông tin: Đối với các trường hợp học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống

- Nhiều bãi tập kết vật liệu trêu ngươi dư luận (Trang 15)

Những bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động không phép mọc lên giữa khu dân cư nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại đã khiến dư luận bức xúc và hoài nghi

- Chiến sự Trung Đông nóng bỏng và khó đoán (Trang 16)

Các quốc gia vùng Vịnh nhiều khả năng dẫn dắt nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong những ngày tới



