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Báo in ngày 4-6: Bữa cơm công nhân sau giờ tăng ca

Đỗ Thông - Lê Duy -

Có những bữa cơm được mở ra rất muộn, khi dãy nhà trọ đã thưa tiếng người và ngoài đường chỉ còn ánh đèn xe loang trên mặt nước sau cơn mưa

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Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 4-6 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

XÃ HỘI HIỆN ĐẠI, GIÀU BẢN SẮC VĂN HÓA (Trang 2)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

TĂNG TỐC TĂNG TRƯỞNG, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN (Trang 3)

Bên cạnh những kết quả tích cực của 5 tháng đầu năm, nhiều giải pháp được đặt ra nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, giữ ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng

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Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 4-6-2026

TP HCM ẤM ÁP, THÂN THƯƠNG: TỪ ĐẦM LẦY ĐẾN KHU ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG (Trang 5)

Sau hơn 30 năm, Phú Mỹ Hưng đang kể câu chuyện về hành trình "nâng tầm" đô thị với nhiều tình tiết lôi cuốn

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN (Trang 7)

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm hoạt động

NỖI SẦU DAI DẲNG CỦA NGÀNH HÀNG SẦU RIÊNG (Trang 10)

Dù xuất khẩu sầu riêng đang từng bước phục hồi, bài toán kiểm nghiệm vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn của ngành hàng này

Hướng tới World Cup 2026: CHIA TAY NHỮNG HUYỀN THOẠI (Trang 12-13)

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Luka Modric tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh

VỊ BÁC SĨ TRONG LÒNG DÂN (Trang 14)

Đang giữ vị trí quan trọng tại bệnh viện công lập, vị bác sĩ ấy rẽ hướng chọn về y tế cơ sở để cống hiến tâm huyết chuyên môn cho sức khỏe cộng đồng

QUỐC LỘ 19 HƯ HỎNG, GIA LAI RA "TỐI HẬU THƯ" (Trang 15)

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương khắc phục các tồn tại, hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 19 trước ngày 30-6

THUẾ QUAN LẠI DẬY SÓNG (Trang 16)

Đề xuất áp thuế bổ sung của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đe dọa gây thiệt hại cho nhiều đối tác thương mại của Washington

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