Báo in ngày 5-5: Có thêm "lương hưu thứ hai", an tâm về già

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 5-5 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

- Luật Đô thị đặc biệt chắp cánh cho TP HCM (Trang 2)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho TP HCM phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

- Cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp (Trang 3)

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục về môi trường, xây dựng, phòng cháy - chữa cháy…

- Nâng tầm công tác chăm lo (Trang 5)

Các hoạt động trong Tháng Công nhân của Công đoàn TP HCM lấy sự thụ hưởng của đoàn viên, người lao động làm trung tâm

- GIỮ CHÂN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO (*): Cách tiếp cận mới (Trang 6)

Giữ chân nhân lực chất lượng cao đòi hỏi đổi mới tư duy, từ đãi ngộ cá nhân sang xây dựng hệ sinh thái sống, làm việc và gắn bó dài hạn

- Xây dựng "Ngân hàng câu chuyện Việt Nam" (Trang 8)

Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á

- Tranh luận quanh việc áp ngưỡng nợ thuế để cấm xuất cảnh (Trang 12)

Dự thảo quy định cá nhân, tổ chức nợ thuế từ 1 triệu đồng (đã bỏ địa chỉ đăng ký) sẽ bị cấm xuất cảnh đang nhận được sự quan tâm từ dư luận

- Tiết kiệm điện đang rất cấp bách (Trang 10)

Ngành điện vận động khách hàng tham gia chương trình tiết kiệm điện; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thực hiện dịch chuyển phụ tải...

- DU LỊCH BỘI THU DỊP NGHỈ LỄ (*): Kinh nghiệm từ cơ cấu ngày nghỉ (Trang 11)

Những kỳ nghỉ lễ dài là cơ hội để ngành du lịch Việt Nam xây dựng sản phẩm theo nhu cầu và nâng cao chất lượng, từng bước xóa bỏ tính mùa vụ

- Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Ấn Độ (Trang 16)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới