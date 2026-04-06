Báo in ngày 7-4: Cách đóng BHXH cho lao động bán thời gian

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 7-4

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 7-4 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết (Trang 2)

L.T.S: Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Báo Người Lao Động trân trọng trích đăng bài phát biểu quan trọng này

Sẵn sàng trước trọng trách mới (Trang 3)

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang

Người dân yên tâm, dự án tăng tốc (Trang 5)

Nhiều chính sách tạo sự đồng thuận cao trong thu hồi đất đang góp phần tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn đường về đích của các dự án lớn

Cú sốc âm thầm trong ngành sáng tạo (Trang 8)

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đe dọa trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của hàng triệu nghệ sĩ trên toàn thế giới

Hết thời bất động sản giá trị ảo (Trang 10)

Năm 2026 được dự báo là giai đoạn sàng lọc mạnh của thị trường bất động sản, loại bỏ giá trị ảo và tạo dư địa cho các tài sản có giá trị thật

Giăng bẫy nhà ở xã hội trên mạng (Trang 13)

Đó là thực trạng đáng báo động đang diễn ra ở Khánh Hòa, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan

Giám sát nguy cơ rối loạn tâm thần: Hướng tiếp cận cần thiết (Trang 14)

Thay vì tập trung điều trị, Bộ Y tế định hướng mở rộng giám sát nhóm nguy cơ cao để can thiệp sớm về vấn đề sức khỏe tinh thần

Đồng Nai hội đủ thế và lực (Trang 15)

Đồng Nai hiện đã có gần như đầy đủ những điều kiện cốt lõi của một đô thị trực thuộc Trung ương

Hé lộ thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày (Trang 16)

Ai Cập, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi tới Iran và Mỹ đề xuất kêu gọi lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày và mở lại eo biển Hormuz

