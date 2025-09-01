Báo in Người Lao Động 1-9: Niềm tin lớn từ Quà Tết Độc lập

Bìa báo in Người Lao Động ngày 1-9

+ Việt Nam nâng tầm hợp tác với Trung Quốc, Cuba

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đang thăm chính thức Việt Nam

[Trang 2]

+ Tiến vào kỷ nguyên mới với thành tựu đất nước

Chỉ sau 3 ngày mở cửa, Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách tham quan

[Trang 3]

+ Tăng trưởng 2 con số: Thông điệp mạnh mẽ

TP HCM đặt mục tiêu và hạ quyết tâm tăng trưởng GRDP 2 con số mỗi năm. Điều này thể hiện nỗ lực giữ vững vai trò "đầu tàu", tiên phong của thành phố trong kỷ nguyên mới

[Trang 5]

+ Việt Nam chung tay thúc đẩy phát triển bền vững

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc và các nước thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực

[Trang 16]

+ Niềm tin lớn từ quà Tết Độc lập

Chính phủ tặng mỗi người dân 100.000 đồng, mang theo tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, giúp trái tim mỗi người ấm áp hơn trong dịp Tết Độc lập

[Trang 12]

+ Học để biết, để làm và dám làm

TS Ngô Ngọc Quang không chỉ trao truyền kiến thức mà còn đem đến các kỹ năng thiết thực và những định hướng tích cực cho nhiều thế hệ học trò

[Trang 14]

+ Nâng tầm chất lượng sầu riêng

Thị trường Trung Quốc ngày càng khắt khe về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đòi hỏi ngành hàng sầu riêng Việt Nam phải tái cấu trúc sản xuất

[Trang 15]

+ Thách thức lớn cho nguồn cung điện

Mục tiêu đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện để giảm ô nhiễm môi trường đồng nghĩa với đòi hỏi phát triển đồng bộ nguồn và hạ tầng điện

[Trang 10]

