Báo in Người Lao Động 12-9: Mô hình nào cho sàn giao dịch vàng?

+ "CÔNG - TƯ KIẾN QUỐC" VÌ VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH (Trang 3)

Doanh nghiệp tư nhân đồng hành với Chính phủ trong việc hoạch định chính sách nhằm hướng đến mục tiêu "công - tư kiến quốc: hùng cường, thịnh vượng"

+ NÊN XÂY DỰNG TP HCM THÀNH TRUNG TÂM BÁO CHÍ (Trang 2)

Từ hơn nửa thế kỷ nay, TP HCM là địa phương đứng đầu cả nước về hoạt động báo chí truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bìa in báo Người Lao Động ra ngày 12-9-2025

+ TÌM GIẢI PHÁP GIAO THÔNG CHO SIÊU ĐÔ thị (Trang 9)

Để TP HCM có mạng lưới giao thông thông minh, xanh và bền vững, việc phát triển giao thông công cộng là phương án nhận được nhiều ý kiến ủng hộ

+ MÔ HÌNH NÀO CHO SÀN GIAO DỊCH VÀNG? (Trang 10)

Sàn giao dịch vàng quốc gia không chỉ mở ra một kênh đầu tư minh bạch mà còn trở thành công cụ chính sách tài chính - tiền tệ quan trọng

+ BẢO VỆ, HỒI PHỤC SÔNG ĐÔ THỊ (Trang 13)

Việc hồi sinh những dòng sông ô nhiễm không chỉ nhằm giải quyết vấn đề môi trường mà còn hướng đến sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc đô thị

+ GIẢI PHÁP CÂN BẰNG CHO SÁCH GIÁO KHOA (Trang 14)

Bộ sách giáo khoa chuẩn bảo đảm thống nhất và bình đẳng; sách tham khảo phong phú để khơi dậy sức sáng tạo của học sinh

+ GỠ VƯỚNG CHO DỰ ÁN ĐIỆN KHÍ TỈ ĐÔ (Trang 15)

Dự án Điện khí LNG Quảng Ninh khi hoàn thành sẽ tạo cú hích thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

+ QUAN HỆ MỸ - TRUNG DIỄN BIẾN TÍCH CỰC (Trang 16)

Hội nghị Thượng đỉnh APEC sắp tới tại Hàn Quốc được xem là cơ hội quan trọng để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau