VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 12-9: Mô hình nào cho sàn giao dịch vàng?

Quý Phong - Lê Duy -

12/09/2025 00:00

(NLĐO) -“Công - tư kiến quốc” vì Việt Nam cường thịnh; Tìm giải pháp giao thông cho siêu đô thị; Giải pháp cân bằng cho sách giáo khoa… là những tin đáng chú ý

Video liên quan

Giảm cân cũng ra tiền - Công ty thưởng cả trăm ngàn đô cho nhân viên xuống ký

Video 07/09/2025

VIDEO: Robot, phao chắn rác 'giải cứu' kênh rạch của nhóm bạn trẻ Gen Z Sài Gòn Xanh

Thời sự 08/09/2025
Tỉnh táo giữa "cơn bão" khuyến mãi cuối năm

Tỉnh táo giữa "cơn bão" khuyến mãi cuối năm

Video 10/09/2025

+ "CÔNG - TƯ KIẾN QUỐC" VÌ VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH (Trang 3)

Doanh nghiệp tư nhân đồng hành với Chính phủ trong việc hoạch định chính sách nhằm hướng đến mục tiêu "công - tư kiến quốc: hùng cường, thịnh vượng"

+ NÊN XÂY DỰNG TP HCM THÀNH TRUNG TÂM BÁO CHÍ (Trang 2)

Từ hơn nửa thế kỷ nay, TP HCM là địa phương đứng đầu cả nước về hoạt động báo chí truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Báo in Người Lao Động 12-9: Mô hình nào cho sàn giao dịch vàng?- Ảnh 1.

Bìa in báo Người Lao Động ra ngày 12-9-2025

+ TÌM GIẢI PHÁP GIAO THÔNG CHO SIÊU ĐÔ thị (Trang 9)

Để TP HCM có mạng lưới giao thông thông minh, xanh và bền vững, việc phát triển giao thông công cộng là phương án nhận được nhiều ý kiến ủng hộ

+ MÔ HÌNH NÀO CHO SÀN GIAO DỊCH VÀNG? (Trang 10)

Sàn giao dịch vàng quốc gia không chỉ mở ra một kênh đầu tư minh bạch mà còn trở thành công cụ chính sách tài chính - tiền tệ quan trọng

+ BẢO VỆ, HỒI PHỤC SÔNG ĐÔ THỊ (Trang 13)

Việc hồi sinh những dòng sông ô nhiễm không chỉ nhằm giải quyết vấn đề môi trường mà còn hướng đến sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc đô thị

+ GIẢI PHÁP CÂN BẰNG CHO SÁCH GIÁO KHOA (Trang 14)

Bộ sách giáo khoa chuẩn bảo đảm thống nhất và bình đẳng; sách tham khảo phong phú để khơi dậy sức sáng tạo của học sinh

+ GỠ VƯỚNG CHO DỰ ÁN ĐIỆN KHÍ TỈ ĐÔ (Trang 15)

Dự án Điện khí LNG Quảng Ninh khi hoàn thành sẽ tạo cú hích thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

+ QUAN HỆ MỸ - TRUNG DIỄN BIẾN TÍCH CỰC (Trang 16)

Hội nghị Thượng đỉnh APEC sắp tới tại Hàn Quốc được xem là cơ hội quan trọng để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo