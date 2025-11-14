Báo in Người Lao Động 14-11: Bí ẩn hệ thống Mailisa

Báo in Người Lao Động 14-11

+ Sân bay Long Thành phải là hình mẫu xanh, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á

[Trang 2]

+ Đề nghị hỗ trợ viên chức khi mất việc do sắp xếp

Đại biểu Quốc hội đề xuất quy định viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương

[Trang 3]

+ Thiết thực hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Báo Người Lao Động đã trao 1,7 tỉ đồng do bạn đọc đóng góp nhằm hỗ trợ người dân TP Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ

[Trang 12]

+ Âm nhạc lệch chuẩn: Tác hại khó lường

Loại trừ âm nhạc lệch chuẩn là trách nhiệm của người sáng tác, người biểu diễn, người nghe lẫn cơ quan quản lý

[Trang 8]

+ Giữ ổn định lãi suất cho vay

Lãi suất huy động đồng loạt tăng trong bối cảnh các ngân hàng chạy đua huy động vốn cho mùa cao điểm sản xuất - kinh doanh cuối năm, song lãi suất cho vay vẫn phải giữ ổn định

[Trang 10]

+ Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanh

Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh 2-3 tuần gần đây, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A

[Trang 14]

+ Bí ẩn hệ thống Mailisa

Từng tạo nhiều sự kiện hoành tráng, song hệ thống thẩm mỹ Mailisa cũng gây không ít tai tiếng khi vi phạm và bị xử lý

[Trang 5]

+ Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, hệ lụy vẫn còn

The Washington Post bình luận: "Đảng Dân chủ đã thua trong trận chiến đóng cửa chính phủ, song Đảng Cộng hòa sẽ phải gánh chịu hậu quả dài hạn"

[Trang 16]