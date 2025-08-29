Báo in Người Lao Động 29-8: Khẳng định tiềm lực, vị thế Việt Nam

+ KHẲNG ĐỊNH TIỀM LỰC, VỊ THẾ VIỆT NAM (Trang 2)

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình

+ VIỆT NAM - NEW ZEALAND ĐẨY MẠNH HỢP TÁC KINH TẾ (Trang 16)

Việt Nam - New Zealand cần tạo điều kiện cho các sản phẩm thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỉ USD như đã đề ra

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 29-8-2025

+ SẴN SÀNG CHO ĐẠI LỄ 2-9 (Trang 15)

TP Hà Nội bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ người dân và du khách dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

+ 35 QUYẾT SÁCH VÌ SỰ LỚN MẠNH CỦA TP HCM (Trang 5)

35 quyết sách được tin tưởng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của TP HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ

+ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG (Trang 7)

Không chỉ chú trọng tăng cường phúc lợi, nhiều doanh nghiệp còn đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, tạo môi trường làm việc hiệu quả, an toàn cho người lao động

+ CƠ HỘI CUỐI VÀO ĐH-CĐ VỚI LỰA CHỌN THÔNG MINH (Trang 14)

Trượt nguyện vọng vào đại học không phải là thất bại, thí sinh hoàn toàn có nhiều hướng rẽ khác cho tương lai

+ QUẢN CHẶT THỊ TRƯỜNG BÁNH TRUNG THU (Trang 11)

Bánh trung thu là sản phẩm mùa vụ, được dùng làm quà tặng nhiều hơn là tiêu dùng trực tiếp nên có nhiều đặc thù

+ TRANH CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN NGÀY CÀNG PHỨC TẠP (Trang 10)

Theo các chuyên gia, nếu khung pháp lý được áp dụng đồng bộ, doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro thì tranh chấp về bất động sản có thể giảm đáng kể