Báo in Người Lao Động 8-8: Giá vàng vẫn biến động khó lường

Báo Người Lao Động số ra ngày 8-8-2025.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 8-8 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

+ Việt Nam - Angola đẩy mạnh hợp tác [Trang 16]

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi

+ Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng [Trang 2]

Thủ tướng yêu cầu rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát...

+ Đặc khu Côn Đảo với tầm nhìn phát triển mới [Trang 6]

Với nguồn lực đầu tư mạnh mẽ của TP HCM, kỳ vọng Côn Đảo không chỉ là "viên ngọc xanh giữa đại dương" mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng

+ Giải mã chiêu lừa "Bắt cóc online": Trang bị kỹ năng để không sập bẫy [Trang 12]

Các nhóm "bắt cóc online" nghiên cứu kỹ cuộc sống của nạn nhân rồi mới thao túng tâm lý và uy hiếp tinh thần. Nếu không tỉnh táo và trang bị kỹ năng, nhiều người có thể trở thành "con mồi" bất cứ lúc nào

+ Xuất khẩu gạo không suôn sẻ [Trang 11]

Dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đang đối mặt không ít thách thức

+ Cấp thiết chỉnh sửa sách giáo khoa [Trang 14]

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh nhiều nội dung trong sách giáo khoa

+ Tái chế pin xe điện: Lĩnh vực tiềm năng [Trang 13]

Cần có một chiến lược quốc gia về tái chế pin xe điện nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn và giải quyết thách thức ô nhiễm môi trường khi loại phương tiện này dần thay thế xe xăng

+ Giá vàng vẫn biến động khó lường [Trang 10]



Tác động từ giá vàng thế giới và nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá vàng trong nước tăng cao



