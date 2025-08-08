VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 8-8: Giá vàng vẫn biến động khó lường

Quí Phong - Duy Phú -

08/08/2025 00:00

(NLĐO) - Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng; Xuất khẩu gạo không suôn sẻ; Cấp thiết chỉnh sửa sách giáo khoa… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Báo in ngày 5-8: Ấm ức khi phải ăn uống tại sân bay

Báo in ngày 5-8: Ấm ức khi phải ăn uống tại sân bay

Video 05/08/2025
Báo in ngày 6-8: KOL, KOC hết thời “làm trời làm đất”!

Báo in ngày 6-8: KOL, KOC hết thời “làm trời làm đất”!

Video 06/08/2025
Báo in ngày 7-8: Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần

Báo in ngày 7-8: Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần

Video 07/08/2025
Báo in Người Lao Động 8-8: Giá vàng vẫn biến động khó lường- Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 8-8-2025.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 8-8 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

+ Việt Nam - Angola đẩy mạnh hợp tác [Trang 16]

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi

+ Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng [Trang 2]

Thủ tướng yêu cầu rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát...

+ Đặc khu Côn Đảo với tầm nhìn phát triển mới [Trang 6]

Với nguồn lực đầu tư mạnh mẽ của TP HCM, kỳ vọng Côn Đảo không chỉ là "viên ngọc xanh giữa đại dương" mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng

+ Giải mã chiêu lừa "Bắt cóc online": Trang bị kỹ năng để không sập bẫy [Trang 12]

Các nhóm "bắt cóc online" nghiên cứu kỹ cuộc sống của nạn nhân rồi mới thao túng tâm lý và uy hiếp tinh thần. Nếu không tỉnh táo và trang bị kỹ năng, nhiều người có thể trở thành "con mồi" bất cứ lúc nào

+ Xuất khẩu gạo không suôn sẻ [Trang 11]

Dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đang đối mặt không ít thách thức

+ Cấp thiết chỉnh sửa sách giáo khoa [Trang 14]

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh nhiều nội dung trong sách giáo khoa

+ Tái chế pin xe điện: Lĩnh vực tiềm năng [Trang 13]

Cần có một chiến lược quốc gia về tái chế pin xe điện nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn và giải quyết thách thức ô nhiễm môi trường khi loại phương tiện này dần thay thế xe xăng

+ Giá vàng vẫn biến động khó lường [Trang 10]

Tác động từ giá vàng thế giới và nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá vàng trong nước tăng cao


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo