Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Nhóm phóng viên -

(NLĐO) - Sự hỗ trợ thiết thực, đúng thời điểm của Báo Người Lao Động góp phần quan trọng giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 13

    Thông báo