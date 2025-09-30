Ngày 29-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện 176 yêu cầu các tỉnh, thành: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP HCM; cùng các bộ, ngành có liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Trong đó, tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục…

Nghệ An là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề nhất do bão số 10 gây ra. Bão đổ bộ vào đất liền khiến hàng ngàn nhà dân bị sập, tốc mái, hư hỏng. Hàng loạt công trình xây dựng, giao thông, giáo dục, y tế, cột điện… bị gãy đổ.

Tính đến chiều 29-9, do mưa lớn nhiều khu vực tại Nghệ An vẫn bị ngập sâu, cô lập, chia cắt. Hiện nhiều khu vực bị mất nước, mất điện trên diện rộng khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết thiệt hại do bão số 10 đối với tỉnh Nghệ An là rất lớn. Vì vậy, phải tiếp tục huy động tổng lực, dồn sức khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho các khu vực đang bị cô lập, không để bất kỳ hộ dân nào thiếu đói, khát hay bị bỏ lại phía sau; tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân nếu tình huống xấu xảy ra.

Bão số 10 Bualoi đổ bộ ngày 29-9

Kiểm tra thực tế tại xã Xuân Tín, xã Xuân Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã yêu cầu cấp bách là "không được để người dân bị động khi nước sông Chu dâng cao". Cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động phương tiện xe tải, thuyền máy, áo phao và chuẩn bị đủ vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm "4 tại chỗ".

Tại Hưng Yên, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương cho biết khoảng 10 giờ 30 phút trên địa bàn các xã Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh xảy ra dông lốc khiến 2 người chết, bị thương 9 người.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo hoàn lưu bão số 10 vẫn gây tác động mạnh ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, mở rộng ra đồng bằng và trung du Bắc Bộ với lượng mưa 150-250 mm, có nơi trên 350 mm. Lũ trên các sông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dâng cao, nhiều sông lên mức báo động 2-3. Nguy cơ ngập úng vùng ven sông rất cao; đồng thời nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đe dọa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Sáng cùng ngày, sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 10, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An).

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương nắm chắc tình hình, huy động lực lượng đúng đối tượng, tránh chồng chéo. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp cùng đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, tập trung giúp các hộ bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa; ưu tiên gia đình chính sách, người có công, thương binh liệt sĩ, hộ neo đơn. Các địa phương cần tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, báo cáo thường xuyên; sớm khắc phục thiệt hại, chăm lo tốt đời sống người dân, nhanh chóng ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Phó Thủ tướng lưu ý phải đánh giá đầy đủ thiệt hại nông nghiệp, thủy sản và các lĩnh vực khác, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Các vấn đề vượt thẩm quyền cần có kiến nghị cụ thể. Đặc biệt, sau bão số 10, không thể tiếp tục để tình trạng đê điều xuống cấp, thiết kế lạc hậu.

Tại Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trong tỉnh tập trung cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, sơ tán khẩn cấp dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối, khu vực ngập sâu; bố trí chỗ ở tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế kịp thời cho nhân dân.

Tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng. Huy động nguồn lực tại chỗ kịp thời hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, trường học, công trình công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo vệ, chăm sóc diện tích hoa màu, thủy sản còn lại và chăm sóc gia súc, gia cầm; ổn định sản xuất và giải quyết lương thực, thực phẩm trong thời gian tới; nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt cho nhân dân… Tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu, ưu tiên các tuyến giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, đê điều và các công trình phòng chống thiên tai bảo đảm thông suốt, an toàn…

Ông Phạm Minh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị - cho hay chính quyền đã cùng công an địa phương thu dọn cây ngã đổ, bảo đảm an toàn giao thông. Tại địa phương có 2 thuyền của ngư dân bị sóng đánh chìm, hàng chục cột điện, cây xanh gãy đổ, nhiều ngôi nhà tốc mái.

Nhiều địa phương ở Quảng Trị, hệ thống giao thông, đê kè bị hư hỏng, xói lở nghiêm trọng. Tại km 209+300 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn qua xã Hướng Phùng) bị sạt lở núi, đất đá vùi lấp mặt đường khoảng 150 m3, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đang khẩn trương giải phóng đất đá, nối lại giao thông.

Trong ngày 29-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân trục vớt thành công 3 tàu cá cùng ngư lưới cụ bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu, tránh bão trên sông Hiếu.

Đặc biệt, 2 tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS của ngư dân TP HCM neo đậu ở bờ Bắc sông Gianh bất ngờ bị đứt neo trong bão dữ, rồi chìm trong sóng lớn. Trên tàu có 13 ngư dân, 4 người may mắn bơi được vào bờ, còn 9 người mất tích. Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo ứng cứu, mở rộng phạm vi tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Tại TP Huế, sáng cùng ngày, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã chủ trì cuộc họp triển khai các nội dung khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi. Ông đã chỉ đạo các địa phương huy động cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng an ninh cơ sở, quân sự và dân quân tự vệ, phương tiện, vật tư tham gia hỗ trợ khắc phục xong 30 nhà hư hỏng nhẹ. Số còn lại 59 nhà đang vận động bà con mua vật liệu địa phương hỗ trợ phương tiện, vật tư tham gia khắc phục, dự kiến 30-9 cơ bản hoàn thành.