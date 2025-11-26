Đợt mưa lũ mới nhất trong tuần qua đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Trong đó, ngành giáo dục các địa phương chịu tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến việc học tập của hàng chục ngàn học sinh đang phải dở dang là thiếu sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Về sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cấp phát miễn phí toàn bộ cho học sinh vùng lũ. Về dụng cụ học tập, ngành giáo dục đề xuất chính quyền địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ, khắc phục cho các nhà trường và học sinh, giúp các em bám lớp, yên tâm tiếp tục học hành để có một ngày mai tươi sáng.

Trong lúc nguồn lực ngân sách Nhà nước phải trang trải rất nhiều khoản chi, còn điều kiện kinh tế của hầu hết hộ gia đình ở những vùng bị thiên tai đang thật sự khó khăn thì sự chung tay của các nguồn lực xã hội hóa vào lúc này để tặng tập vở và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ là rất thiết thực và ý nghĩa.

Tập vở, đồ dùng học tập và trường lớp bị hư hại sau bão lũ.

Khắc phục hậu quả do mưa lũ tại các điểm trường

Trong các địa phương nêu trên, Đắk Lắk là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua. Vào tối 25-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã trao tặng đợt 2 cho tỉnh này 500 triệu đồng tiền mặt (đợt 1 trao 700 triệu đồng).

Chương trình “Trái tim miền Trung” trao đợt 2 cho tỉnh Đắk Lắk 500 triệu đồng và hỗ trợ 2 gia đình có 4 thân nhân tử vong 20 triệu đồng

Cũng trong tối cùng ngày, Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" vừa phát động đã trao tượng trưng 200.000 tập vở cho học sinh Đắk Lắk, trị giá 1,04 tỉ đồng. Tổng cộng, tính đến nay, Báo Người Lao Động đã hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do thiên tai 2,24 tỉ đồng.

Trong ngày 25-11, đại diện Báo Người Lao Động đã phối hợp với UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 2 gia đình có 4 thân nhân tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình. Hoạt động này thuộc Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động phát động, nhằm phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", kết nối các nguồn lực từ cộng đồng hướng về vùng lũ.

Trước đó, trong hàng ngàn bạn đọc chung tay đóng góp, vợ chồng ông Trần Ngọc Dũng - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã ủng hộ Chương trình "Trái tim miền Trung" số tiền 431 triệu đồng.