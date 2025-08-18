VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video Sức khỏe

Bệnh viện Gia Lai phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp

Đức Anh -

18/08/2025 12:24

(NLĐO) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai vừa mổ cấp cứu, lấy ra hơn 100 viên sỏi từ túi mật một nữ bệnh nhân 54 tuổi.

Video liên quan

Một bác sĩ nhận giải thưởng quốc tế về phẫu thuật khúc xạ

Một bác sĩ nhận giải thưởng quốc tế về phẫu thuật khúc xạ

Sức khỏe 06/06/2024
Việt Nam được chuyển giao phẫu thuật tật khúc xạ hiện đại nhất

Việt Nam được chuyển giao phẫu thuật tật khúc xạ hiện đại nhất

Sức khỏe 30/04/2024
Phẫu thuật kéo dài dương vật, thanh niên gặp nạn

Phẫu thuật kéo dài dương vật, thanh niên gặp nạn

Sức khỏe 19/03/2024

Ngày 18-8, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai cho biết thông tin trên.

Bệnh viện Gia Lai phẫu thuật thành công ca bệnh “cực kỳ hiếm gặp”- Ảnh 1.

Sức khoẻ bệnh nhân D.T.N.T. đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân là bà D.T.N.T. (54 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Trước đó, bà T. nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải, sốt cao, nôn ói liên tục. 

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật hoại tử, nhiễm trùng nặng, bạch cầu tăng cao nên được chỉ định mổ cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật do các bác sĩ Nguyễn Quốc Kha, Nguyễn Xuân Hiệp và Cao Trung Hậu thực hiện. Khó khăn lớn nhất là viên sỏi kẹt cứng ở cổ túi mật, trong khi túi mật lại bị bao bọc bởi nhiều tạng xung quanh nên nguy cơ tổn thương cao. 

Sau khi mổ, các bác sĩ lấy ra hơn 100 viên sỏi màu vàng, gây bất ngờ ngay cả với ê-kíp phẫu thuật.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sỏi mật không hiếm nhưng số lượng trên 100 viên trong một túi mật là cực kỳ hiếm gặp. Bệnh nhân cho biết đã có tiền sử sỏi mật nhiều năm nhưng chủ quan, không đi khám định kỳ, đến khi đau không chịu nổi mới nhập viện.

Hiện bệnh nhân đang hồi phục, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới. 

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có triệu chứng đau bụng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt cần đi khám sớm để phát hiện và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm đến tính mạng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo