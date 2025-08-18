Bệnh viện Gia Lai phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp

Ngày 18-8, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai cho biết thông tin trên.

Sức khoẻ bệnh nhân D.T.N.T. đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân là bà D.T.N.T. (54 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Trước đó, bà T. nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải, sốt cao, nôn ói liên tục.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật hoại tử, nhiễm trùng nặng, bạch cầu tăng cao nên được chỉ định mổ cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật do các bác sĩ Nguyễn Quốc Kha, Nguyễn Xuân Hiệp và Cao Trung Hậu thực hiện. Khó khăn lớn nhất là viên sỏi kẹt cứng ở cổ túi mật, trong khi túi mật lại bị bao bọc bởi nhiều tạng xung quanh nên nguy cơ tổn thương cao.

Sau khi mổ, các bác sĩ lấy ra hơn 100 viên sỏi màu vàng, gây bất ngờ ngay cả với ê-kíp phẫu thuật.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sỏi mật không hiếm nhưng số lượng trên 100 viên trong một túi mật là cực kỳ hiếm gặp. Bệnh nhân cho biết đã có tiền sử sỏi mật nhiều năm nhưng chủ quan, không đi khám định kỳ, đến khi đau không chịu nổi mới nhập viện.

Hiện bệnh nhân đang hồi phục, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có triệu chứng đau bụng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt cần đi khám sớm để phát hiện và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm đến tính mạng.



