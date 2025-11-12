Cận cảnh dự án ở tứ giác Bến Thành và 34 Tôn Đức Thắng đang "treo" ở trung tâm TP HCM

Được kỳ vọng là những biểu tượng mới của kiến trúc đô thị, nhưng đến nay 2 dự án tứ giác Bến Thành và IFC One Saigon lại là "điểm trừ" của thành phố.

13 năm "trống vắng"

Sau thời gian dài ngưng thi công, đến nay dự án cao ốc Văn phòng trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê tại số 34 Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) vẫn "án binh bất động".

Dự án này nằm ở vị trí đắc địa, mặt tiền đường Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng – đại lộ Võ Văn Kiệt và "ôm" lấy sông Sài Gòn, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé.

Khu đất rộng 6.600 m2 đánh dấu bước ngoặt khi dự án Saigon One Tower được khởi công năm 2007 với quy mô 42 tầng (chưa tính 5 tầng hầm). Dự án có tổng vốn đầu tư 256 triệu USD (tương đương 5.000 tỉ đồng thời điểm đó).

Theo thiết kế, công trình cao 185 m, gồm 180 căn hộ, khu văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại. Đến năm 2011, khi hoàn thiện được khoảng 80% thì dự án bất ngờ ngừng thi công.

Sau hơn 10 năm "thi gan cùng tuế nguyệt', dự án này bất ngờ về tay chủ mới là Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Viva Land (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Tòa cao ốc cũng được đổi tên thành IFC One Saigon.

Do dự án "trùm mền" lâu năm nên các khung kính chịu lực đã lắp đặt có khả năng mất an toàn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Thành phố chấp thuận cho chủ đầu tư lắp khung kính mới nhằm chỉnh trang đô thị nhân dịp đón lễ Quốc khánh, cũng như bảo đảm an toàn cho người dân.

Thời điểm đó, Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM cho biết chủ đầu tư chỉ được lắp kính, không được làm gì khác vì dự án này đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo ghi nhận, nhìn từ phía cầu Khánh Hội, đại lộ Võ Văn Kiệt thì tòa nhà được lắp kính rất đẹp mắt, đặc biệt lung linh bên sông Sài Gòn về đêm. Tuy nhiên, phía đường Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng thì vẫn trống trơn, lộ ra khối bê tông khổng lồ giữa lòng thành phố.

Hiện tại, mặt bằng dự án này đang được tận dụng làm nơi gửi xe, với 2 cổng ra vào ở đường Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng.

Chủ mới sẽ thay đổi "số phận"

Theo hướng đường Hàm Nghi về chợ Bến Thành, một tòa bê tông khác sừng sững là dự án tứ giác Bến Thành.

Dự án The Spirit of Saigon có diện tích rộng khoảng 8.600 m2 được giới hạn bởi các tuyến đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm và đường Calmette. Nơi đây gắn với những điểm du lịch, check-in nổi tiếng là chợ Bến Thành, Bảo tàng Nghệ thuật…

Năm 2013, thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư với quy mô 46-55 tầng (6 tầng hầm) với tối đa 420 căn hộ ở. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến 2017.

Tháng 5-2016, thành phố ban hành quyết định phê duyệt giá đất của dự án là 1.443 tỉ đồng. Chi phí bồi thường hỗ trợ tại dự án khu tứ giác hơn 1.268 tỉ đồng, địa phương dùng kinh phí của Bitexco để thực hiện bồi thường.

Đến năm 2018, Bitexco ký hợp đồng góp vốn với Công ty TNHH Saigon Glory với tài sản góp vốn được định giá là 7.000 tỉ đồng). Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM đã cập nhật biến động trên giấy chứng nhận sang cho Công ty Saigon Glory làm chủ khu tứ giác Bến Thành.

Cuối năm 2018, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP HCM công nhận chủ đầu tư dự án cho Saigon Glory. Dự án gồm 2 tòa tháp đối diện nối với nhau bằng khối đế. Tháp Tây cao 55 tầng (240 m), gồm văn phòng cho thuê, khách sạn 6 sao.

Tháp Đông cao 48 tầng, gồm căn hộ, khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng hầm. Khối đế gồm 3 tầng để xe và khu thương mại với 2 tầng hầm và 7 tầng nổi. Thời gian thực hiện dự án được thay đổi đến năm 2021 thay vì năm 2017.

Dự án này cũng gặp nhiều trắc trở như "người anh em" ở đầu đường Hàm Nghi là IFC One Saigon.

Sau khi hoàn thành phần hầm, dự án từng bị dừng thi công trong giai đoạn 2012–2013, sau đó tái khởi động vào giữa năm 2020 nhưng lại tiếp tục rơi vào trạng thái "trùm mền".

Năm 2020, Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỉ đồng nhằm huy động vốn cho dự án The Spirit of Saigon.

Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng từng có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển nhượng và điều hành dự án The Spirit of Saigon (còn được biết đến với tên gọi khác là One Central). Dự án tứ giác Bến Thành từng có thời điểm được rao bán 1 tỉ đồng/m2.

Năm 2022, dự án The Spirit of Saigon từng được chuyển giao cho Công ty Viva Land – (thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và được đổi tên thành Pearl. Tuy nhiên, sau những biến cố liên quan đến Vạn Thịnh Phát, dự án đã quay trở lại tên gọi cũ và về lại quyền sở hữu cho Tập đoàn Bitexco.

Đến năm 2024, Bitexco tiếp tục thực hiện bước chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội – đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình pháp lý và sở hữu của dự án.

Vừa qua, Masterise Homes vừa xác nhận trở thành đơn vị phát triển dự án The Spirit of Saigon.

Theo ghi nhận, dự án vẫn "án binh bất động", chưa có dấu hiệu thi công trở lại.

Chờ "hồi sinh"

Sở Xây dựng TP HCM cho biết, công trình tại 34 Tôn Đức Thắng thi công xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 135/GPXD ngày 12-8-2008 do Sở Xây dựng cấp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư. Dự án đã ngưng thi công từ 2012 cho đến nay.

Liên quan đến công trình trên, UBND TP HCM có văn bản ngày 15-10 và phiếu chuyến ngày 10-10, chuyển đơn của bà Trương Mỹ Lan (tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về việc cho phép tiếp tục đầu tư, thực hiện hoàn thành tòa nhà IFC One Saigon đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND phường Sài Gòn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong khi đó, dự án tại tứ giác Bến Thành là dự án khu văn phòng – thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn nêu trên do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư theo Giấy phép Xây dựng số 100/GPXD ngày 16-9-2013 và phụ lục điều chỉnh số 14132/SXD-CPXD ngày 1-11-2019 của Sở Xây dựng.

Sau đó, UBND TP HCM có quyết định số 5210/QĐ-UBND ngày 10-12-2019 chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sang công ty TNHH Sài Gòn Glory.

Ngày 16-10, UBND TP HCM đã có công văn số 2973/UBND-DA về điều chỉnh dự án đầu tư. Theo đó, gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 48 tháng.

Ngày 25-9, UBND TP HCM có văn bản gửi Sở Xây dựng về kiến nghị của công ty TNHH Sài Gòn Glory. Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Sài Gòn Glory thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Ý kiến chỉ đạo của UBND TP HCM tại công văn trên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tham mưu.