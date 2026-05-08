Số liệu của Sở Du lịch TP HCM cho thấy trong quý I/2026, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 3,9 triệu lượt; khách nội địa hơn 15,4 triệu lượt; tổng thu du lịch ước đạt 150.000 tỉ đồng. Chỉ riêng kỳ nghỉ Giỗ Tổ và dịp lễ 30-4, 1-5, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 190.000 lượt; khách nội địa ước đạt 1,5 triệu lượt; tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỉ đồng.

Cần Giờ - với sự hiện diện của siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise - đang là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu để du lịch TP HCM định vị lại cực biển - sinh thái - giải trí





Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết năm 2026, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ước 330.000 tỉ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, ngành du lịch TP HCM sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, bao gồm đổi mới xúc tiến, quảng bá theo hướng số hóa, cá nhân hóa thông điệp, tận dụng nền tảng trực tuyến và mạng xã hội để tiếp cận hiệu quả các thị trường mục tiêu. TP HCM tiếp tục phát huy vai trò trong các sự kiện quy mô lớn, các hoạt động văn hóa - lễ hội, qua đó gia tăng trải nghiệm và thu hút khách quốc tế quay lại.

Đáng chú ý, TP HCM không chỉ đặt mục tiêu thu hút khách mà đang chuyển dần sang chiến lược thu hút "đúng khách", gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến trong khu vực. Muốn vậy, bối cảnh hiện tại đòi hỏi một động lực tăng trưởng mới để thành phố không chỉ là cửa ngõ trung chuyển trước khi khách du lịch đi các tỉnh, thành miền Tây. Theo nhiều chuyên gia, du lịch TP HCM sẽ khó tiếp tục tăng trưởng đột phá nếu thiếu một cực nghỉ dưỡng quy mô lớn để giữ chân du khách trong cùng một hành trình, khi thiếu quy mô sinh thái - giải trí - biển đủ lớn.

Trong bối cảnh đó, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel - cho rằng Cần Giờ đang là mảnh ghép hoàn hảo để du lịch TP HCM định vị lại cực biển - sinh thái - giải trí. Theo bà, không nên nhìn Cần Giờ như một "điểm ngoại vi", mà phải xem đây là không gian nghỉ dưỡng, giải trí và sinh thái biển hoàn chỉnh, đối trọng và bổ sung trực tiếp cho hệ sinh thái đô thị trung tâm. "Cần xây dựng tầm nhìn chuyển dịch TP HCM từ đô thị du lịch thành siêu điểm đến đô thị - sông nước - biển - sinh thái - giải trí" - bà Hoàng nhấn mạnh.

So với các điểm đến tương tự như vịnh Marina Bay & Sentosa (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai), Cần Giờ - với sự hiện diện của Vinhomes Green Paradise - có thể trở thành biểu tượng du lịch thế giới mới. Cụ thể, Cần Giờ có lợi thế khi là tổ hợp đa trải nghiệm gồm rừng ngập mặn - biển - MICE xanh - nghỉ dưỡng. Đây là sự kết hợp hiếm hoi khi ngay sát siêu đô thị là Khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO hòa quyện cùng không gian biển.

"Cần Giờ là phần còn thiếu để hoàn chỉnh hệ sinh thái du lịch TP HCM, hướng tới biểu tượng du lịch xanh - biển - giải trí hàng đầu châu Á" - bà Huỳnh Phan Phương Hoàng nhận xét.





Trong chiến lược phát triển không gian đô thị và kinh tế biển của TP HCM, Cần Giờ theo định hướng đến năm 2030 được kỳ vọng phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, bảo đảm các tiêu chí ESG và phát triển bền vững.

ThS Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội, nhận định trong cấu trúc phát triển mới của TP HCM, Cần Giờ được nhìn nhận không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt. "Sự chuyển mình của Cần Giờ từ một "ốc đảo" sinh thái biệt lập thành một đô thị du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế không chỉ là một mục tiêu phát triển kinh tế địa phương mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược hướng biển của TP HCM" - ông Huy bày tỏ.

Nghị quyết 12/2022 của Thành ủy TP HCM đã định hướng rõ nét tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, Cần Giờ cơ bản trở thành đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

"Trong bối cảnh hiện nay, để Cần Giờ phát triển thành cực tăng trưởng du lịch mới cho thành phố, đòi hỏi phải có một chiến lược quản lý điểm đến toàn diện được định vị và tiếp cận đúng hướng, tích hợp từ hạ tầng kỹ thuật siêu đô thị, kết nối giao thông liên vùng cho đến các giải pháp bảo tồn môi trường nghiêm ngặt và cơ chế, chính sách đặc thù. Đây không chỉ là bài toán của riêng ngành du lịch mà còn là việc cấu trúc lại không gian kinh tế - dịch vụ của thành phố" - ThS Huy nhìn nhận.

Theo ông Huy, hạ tầng kết nối giao thông đến Cần Giờ đã, đang và sẽ được đầu tư mạnh mẽ, với nhiều dự án quy mô và mang tính động lực, đột phá như: đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự án cầu Cần Giờ, dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu... Cùng với đường bộ, các tuyến đường thủy, như Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu, cũng đang được khôi phục với các sản phẩm du lịch đường thủy độc đáo.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM, đây chính là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một "ốc đảo sinh thái" thành một điểm đến du lịch cao cấp, đồng thời góp phần giãn mật độ du khách khỏi trung tâm thành phố, thúc đẩy phân bố lại không gian phát triển du lịch theo hướng cân bằng và bền vững.

"TP HCM xác định cần bảo đảm phát triển Cần Giờ không là bản sao của bất kỳ điểm đến nào, sẽ theo hướng du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp - văn hóa bản địa đặc trưng, trên nền tảng công nghệ, chuyển đổi xanh và sự đồng hành của cộng đồng" - lãnh đạo ngành du lịch thành phố thông tin.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 7-5, TS Nguyễn Văn Nên, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhận định định hướng phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới là bước đi mang tính chiến lược. Bởi lẽ, đây gần như là không gian phát triển quy mô lớn cuối cùng của thành phố còn nhiều dư địa để hình thành một mô hình phát triển khác biệt. Vấn đề là cần xác định hạt nhân trung tâm của mô hình phát triển mới này, từ đó làm cơ sở cho sự lan tỏa phát triển, thay vì phát triển đa dạng các lĩnh vực.

Trong đó, hạt nhân của định hướng này là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Khi một cảng biển quy mô lớn hình thành sẽ kéo theo toàn bộ hệ sinh thái logistics, thương mại quốc tế, tài chính hàng hải, kho bãi và dịch vụ giá trị gia tăng phát triển theo.

"Một hạt nhân khác là mô hình đô thị sinh thái biển hiện đại, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và các ngành kinh tế xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc thù. Với định hướng này, Cần Giờ hoàn toàn có thể được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển xanh và cửa ngõ logistics quốc tế của TP HCM trong giai đoạn phát triển mới" - TS Nên nhận định.

Trong bối cảnh cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TP HCM đang có những giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ. Việc tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới là rất quan trọng. Trong đó, Cần Giờ - với vị trí chiến lược, đang được đầu tư hàng loạt dự án, nhất là siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise - được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TP HCM.




