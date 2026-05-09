Cần Giờ đang được xây dựng với chiến lược trở thành siêu điểm đến đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, góp phần tái định vị du lịch Việt Nam.

Siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã thành hình sau hơn 1 năm thi công

Trong hơn một năm qua, một loạt mạng lưới hạ tầng liên vùng và quốc tế đã được triển khai tại Cần Giờ, đưa địa phương này bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Đáng chú ý, trong số các dự án trọng điểm có siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được quy hoạch như hạt nhân kích hoạt trung tâm du lịch - kinh tế mới phía Nam TPHCM, với mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách mỗi năm.





Dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, UBND TPHCM đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho liên danh Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (thuộc hãng tàu MSC - tập đoàn vận tải container lớn nhất thế giới).

Công trình hàng hải cấp đặc biệt với tổng vốn đầu tư khoảng 128.000 tỉ đồng (gần 5 tỉ USD). Dự án nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, thuộc định hướng đưa TPHCM trở thành đô thị biển.

Theo nhiều chuyên gia, ý nghĩa lớn nhất của dự án là "đánh thức" vùng đất Cần Giờ, chuyển dịch từ địa phương ngoại thành chủ yếu phát triển nông nghiệp và khu dự trữ sinh quyển sang vị thế cửa ngõ giao thương toàn cầu.

Phối cảnh các ga của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Cùng với đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ vào tháng 12-2025, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ xuống còn khoảng 13 phút. Tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn hạ tầng giao thông kết nối khu vực, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho kinh tế biển Cần Giờ và toàn TPHCM.

Dự án cầu Cần Giờ cũng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2029, chấm dứt tình trạng phụ thuộc phà kéo dài nhiều thập kỷ, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút.

Đặc biệt, tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu đã được TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư, mở ra khả năng kết nối giữa 2 trung tâm du lịch sinh thái và biển lớn nhất khu vực, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ nghỉ dưỡng liên hoàn, thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa. Đồng thời, kiến tạo tương lai cho hành lang kinh tế biển, thúc đẩy đô thị hóa bền vững và thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp biển cao cấp.

Bản đồ các dự án hạ tầng ở Cần Giờ

Với hàng loạt siêu dự án đang triển khai, việc kết nối đến Cần Giờ từ nhiều hướng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Trên nền tảng đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí biển quy mô lớn của khu vực.

Ông Phạm Vũ Trường Sơn, Giám đốc Dự án, Công ty TNHH Công nghệ Bất động sản Smart Property, một trong những đơn vị phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, cho biết chỉ một năm qua, hơn 2.000 ha mặt bằng, tương đương 4% diện tích Cần Giờ, đã được san lấp. Trên bản đồ vệ tinh mới nhất, hình hài các phân khu trọng điểm như Vịnh Ngọc hay Vịnh Tiên đã hiện rõ.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Dự án hiện sở hữu mạng lưới hạ tầng "xương sống" với hơn 120 km đường nội khu vươn ra biển. Điểm nhấn là Đại lộ Thời Đại - trục giao thông rộng 120 m đã hoàn tất trải nhựa và sẵn sàng đưa vào vận hành. Siêu đô thị đang dần hình thành cùng hệ tiện ích đa dạng, quy mô lớn gồm trung tâm du lịch kết hợp hội nghị (MICE), du lịch sinh thái, du lịch y tế và tổ hợp vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng.

Các hạng mục này được kỳ vọng sẽ đưa Cần Giờ trở thành hệ sinh thái du lịch toàn diện, từng bước định vị vai trò điểm đến mang tầm vóc châu Á và trở thành biểu tượng du lịch mới của TPHCM.





Theo nhiều chuyên gia, giới hạn lớn nhất của TPHCM hiện nay không nằm ở kinh tế mà ở bài toán du lịch. Trong khi các quốc gia lân cận đều sở hữu một "biểu tượng du lịch" rõ nét, như: Thái Lan có Pattaya, Indonesia có Bali, Malaysia có Langkawi thì TPHCM, dù là cửa ngõ quốc tế lớn nhất phía Nam, vẫn chưa có một điểm đến đủ sức tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch châu Á.

Trong khi đó, Cần Giờ có đầy đủ các yếu tố để trở thành "biểu tượng du lịch" của TPHCM, khi sở hữu tổ hợp đa trải nghiệm gồm rừng ngập mặn, biển, du lịch MICE xanh và nghỉ dưỡng sinh thái. Đây là sự kết hợp hiếm có khi liền kề siêu đô thị là Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ được UNESCO công nhận. So với vịnh Marina Bay & Sentosa (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai), Cần Giờ có tiềm năng không hề thua kém.

Tuyến đường Rừng Sác - Cần Giờ nhìn từ trên cao

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi năng lực sáng tạo được tích hợp vào phát triển du lịch, tài nguyên tự nhiên có thể chuyển hóa thành hệ sinh thái giá trị cao.

Ông dẫn chứng tại Sungei Buloh (Singapore), rừng ngập mặn được kết nối với giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học và công nghệ diễn giải sinh thái. Kakadu National Park của Úc phát triển du lịch dựa trên sự kết hợp giữa sinh thái, khảo cổ và trải nghiệm văn hóa bản địa. Jeju (Hàn Quốc) thành công nhờ tích hợp di sản núi lửa, văn hóa biển và công nghiệp sáng tạo, trong khi Okinawa của Nhật xây dựng hệ sinh thái kinh tế gắn với sức khỏe, bảo tồn biển và văn hóa đảo.

Theo TS Dương Đức Minh, thành công của Dubai không đến từ tài nguyên tự nhiên vượt trội mà từ khả năng kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm có giá trị cao, đủ sức dẫn dắt tăng trưởng dịch vụ, thương mại và du lịch khu vực.

"Giá trị tương lai của Cần Giờ không nằm ở việc khai thác nhiều hơn tài nguyên sinh thái mà ở khả năng tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tích hợp sinh thái, sáng tạo, sự kiện và tri thức.

Hiện nay, Cần Giờ đang nằm trong không gian siêu đô thị mở rộng sau sáp nhập, nơi hội tụ cảng biển quốc tế, trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao, logistics và sân bay quốc tế Long Thành. Cần Giờ không còn là "điểm cuối của thành phố" mà có thể trở thành trục chuyển tiếp chiến lược giữa đô thị và biển, giữa kinh tế đất liền và kinh tế đại dương, giữa không gian công nghiệp - logistics với không gian sinh thái - nghỉ dưỡng - trải nghiệm chất lượng cao" - TS Dương Đức Minh nhận định.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Theo các chuyên gia, trong tương lai gần, Cần Giờ không chỉ góp phần giải bài toán du lịch của TPHCM mà còn có thể chuyển mình thành đô thị biển quốc tế, tái định vị vị thế du lịch châu Á và trở thành điểm đến toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho rằng một điểm đến đẳng cấp quốc tế chỉ có thể hình thành khi hội tụ 3 yếu tố gồm hạ tầng kết nối chiến lược, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và bản sắc sản phẩm khác biệt. Theo ông, Cần Giờ cần được phát triển theo mô hình giải trí gắn với sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe, văn hóa gắn với cộng đồng và dịch vụ tiệm cận chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là việc bổ sung các dịch vụ đơn lẻ mà là tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái điểm đến theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ sinh thái này cần được phát triển đồng bộ với các tổ hợp vui chơi - giải trí trải nghiệm thiên nhiên; hệ thống nghỉ dưỡng sinh thái và chăm sóc sức khỏe; không gian kinh tế đêm gắn với ẩm thực biển, hoạt động văn hóa - nghệ thuật; cùng hạ tầng dịch vụ thông minh và mô hình giao thông xanh trong nội khu.

"Khi các dự án hạ tầng như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, nâng cấp trục đường Rừng Sác, các tuyến giao thông thủy chất lượng cao hay cầu kết nối vượt biển được triển khai đồng bộ, Cần Giờ sẽ có điều kiện chuyển mình từ điểm tham quan ngoại vi thành trung tâm du lịch cuối tuần của siêu đô thị lớn. Khi đó, nhu cầu lưu trú, giải trí và tổ chức sự kiện sẽ gia tăng, hướng tới phân khúc khách lưu trú dài ngày, khách MICE và khách nghỉ dưỡng cao cấp" - ông Võ Anh Tài nhận định.

Trong bối cảnh cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TPHCM đang có những giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ. Việc tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới là rất quan trọng. Trong đó, Cần Giờ - với vị trí chiến lược, đang được đầu tư hàng loạt dự án, nhất là siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise - được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM. Hội thảo "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TPHCM" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 12-5-2026, sẽ tập trung phân tích vai trò của Cần Giờ như một cực tăng trưởng mới, bổ sung "mảnh ghép còn thiếu" cho du lịch TPHCM. Hội thảo sẽ đối chiếu với các mô hình thành công quốc tế để làm rõ hướng đi, đề xuất giải pháp nhằm đưa Cần Giờ trở thành điểm đến quy mô lớn, có khả năng đón 40 triệu khách/năm.



